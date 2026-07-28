Не монстри: як розпізнати отруйну гадюку та що категорично заборонено робити при зустрічі

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Попри велике різноманіття плазунів в Україні, потенційну загрозу для здоров'я людини несуть лише кілька представників цієї групи. Мова йде про гадюк із сімейства Viperidae, чию отруту гемолітичної дії класифікують як небезпечну, оскільки вона руйнує тканини та негативно впливає на згортання крові. Ці рептилії, озброєні п'ятиміліметровими іклами, зустрічаються у лісових масивах Карпат, дібровах лісостепу та посушливих схилах східних областей.

Щорічно в країні реєструють сотні випадків травмування людей через контакти з рептиліями, проте завдяки оперативній роботі лікарів смертність є надзвичайно низькою. Змії виходять на полювання з середини весни до середини осені, але ніколи не атакують першими без причини.

"Змії активні з квітня по жовтень, коли гріються на сонці біля стежок чи пнів, — пояснюють фахівці, наголошуючи, що більшість інцидентів трапляється через банальну неуважність людей у дикій природі. — І нападають лише за провокації: наступили на них чи схопили".

Вчені виділяють три ключові види отруйних рептилій, які адаптувалися до специфічного клімату українських регіонів. Найбільш відомою є гадюка звичайна, яка виростає до 70 сантиметрів, має сіре забарвлення з характерним візерунком та віддає перевагу вологим галявинам і узбережжям водойм. Науковці зауважують, що її небезпечність змінюється залежно від пори року:

"Навесні її отрута токсичніша, — зазначають дослідники поведінки плазунів, вказуючи на фізіологічні особливості тварин після зимового сну, — бо змія голодна після гібернації".

Інший унікальний вид — гадюка Никольського, яка охороняється законом і занесена до Червоної книги України. Дорослі особини мають суцільний чорний колір, хоча народжуються сірими. Найбільш концентрований токсин має степова гадюка, що мешкає на півдні та сході країни, маючи блідий камуфляж під колір випаленої сонцем трави. Також поодинокі згадки фіксують про присутність рідкісної носатої гадюки у придунайських районах.

Сам по собі токсин цих плазунів є складним складником білків — фосфоліпази, металопротеїнази та гіалуронідази. Потрапляючи в організм, гематоксини руйнують червоні кров'яні тільця, викликаючи внутрішні крововиливи та відмирання клітин. На швидкість ураження безпосередньо впливає локалізація травми, адже поранення ближче до грудної клітки чи голови поширює небезпечні речовини значно швидше. Звичайна порція виділеного секрету становить від 10 до 30 мг. Для дорослої людини така доза зазвичай не є смертельною, до того ж рептилії часто кусають "насухо" (без випорскування токсину) у 20-30% випадків.

Ознаки ураження дають про себе знати миттєво: на шкірі чітко видно дві цятки від іклів, з'являється сильний біль та стрімкий набряк. Вже за чверть години потерпілий може відчути нудоту, прискорене серцебиття, запаморочення та озноб, а у найважчих ситуаціях розвивається шоковий стан і відмова нирок.

Низький показник летальності зумовлений використанням сучасних європейських антидотів (зокрема, сироватки Zagreb Antiviperin) та симптоматичним лікуванням.

"За даними Центру громадського здоров’я, у 2024 році з 233 укусів лише 1 летальний, — наводять офіційну статистику медичні експерти, наголошуючи на важливості фактора часу. — Дорослий у Дніпропетровській області через запізнілу допомогу".

Щоб уберегтися, важливо вміти візуально розрізняти плазунів. Отруйну особину видають вертикальні зіниці, трикутна форма голови через наявність залоз та зигзаг на спині. Безпечні вужі мають круглі зіниці та характерні жовті плями на потилиці, а неотруйні мідянки вирізняються темною лінією, яка проходить безпосередньо через око.

У разі надзвичайної події алгоритм дій має бути чітким та спокійним:

Потерпілого слід заспокоїти та повністю іммобілізувати пошкоджену кінцівку.

Протягом перших хвилин можна обережно видалити частину отрути з рани.

Місце укусу промивають водою та накладають помірно щільну пов'язку (не перетискаючи судини джгутом).

Пацієнту необхідно давати пити велику кількість чистої води.

Медики суворо забороняють робити надрізи, припікати уражене місце або вживати міцні напої. Головне завдання — якнайшвидше доправити людину до медичного закладу для введення антидоту.

Окрім цього, під час прогулянок на природі варто дотримуватися простих правил безпеки:

Одягайте захисне екіпірування: Високі гумові чоботи та цупкі довгі штани захищають від 90% потенційних укусів.

Високі гумові чоботи та цупкі довгі штани захищають від 90% потенційних укусів. Контролюйте простір: На стежках, біля старих пнів чи копиць сіна завжди перевіряйте територію палицею перед кожним кроком.

На стежках, біля старих пнів чи копиць сіна завжди перевіряйте територію палицею перед кожним кроком. Уникайте контакту: Навіть до забитої змії не можна торкатися через збереження рефлекторного укусу, безпечна відстань — від 2 метрів.

Навіть до забитої змії не можна торкатися через збереження рефлекторного укусу, безпечна відстань — від 2 метрів. Подбайте про дітей та тварин: Пояснюйте малечі небезпеку лісових нір, а на домашніх улюбленців одягайте нашийники з GPS.

Пояснюйте малечі небезпеку лісових нір, а на домашніх улюбленців одягайте нашийники з GPS. Зберігайте пильність у межах міста: На захаращених ділянках чи у парках вчасно прибирайте сміття та косіть високу траву.

Дотримання цих рекомендацій зменшує ризик неприємної зустрічі вдвічі. Гадюки — це не агресивні хижаки з міфів, а корисні санітари природи, які регулюють популяцію шкідливих гризунів. Повага до їхнього середовища існування є головною запорукою безпечного відпочинку.