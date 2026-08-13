Оренда житла в Україні різко дорожчає: у яких областях на квартиру полюють відразу десять людей

Оренда житла

Оренда квартир в Україні продовжує дорожчати, а знайти доступне житло стає дедалі складніше. У липні 2026 року вартість однокімнатних квартир зросла у більшості регіонів, тоді як кількість доступних пропозицій у низці областей помітно скоротилася. Про це свідчать дані DIM.RIA.

Найдорожче орендувати житло традиційно у Києві. Середня ціна однокімнатної квартири у столиці у липні досягла 30 тисяч гривень на місяць, збільшившись за місяць одразу на 11%.

Далі за рівнем цін йдуть Закарпатська область, де середня оренда становить 22,5 тис. грн, Львівська та Черкаська – по 20 тис. грн. У Дніпропетровській області за однокімнатну квартиру в середньому просять 18,2 тис. грн, а в Івано-Франківській – близько 18 тис. грн.

Водночас у прифронтових регіонах житло значно дешевше. Найнижчу середню ціну зафіксовано на Херсонщині – близько 3,8 тис. грн за однокімнатну квартиру. У Чернігівській області оренда коштує близько 6,5 тис. грн, Миколаївській – 6,9 тис., Запорізькій – 7,25 тис., а Харківській – 7,5 тис. грн. Таким чином, київська оренда майже у вісім разів дорожча за херсонську.

При цьому головна проблема для орендарів – не лише ціна. У багатьох регіонах скорочується сама пропозиція житла. У липні кількість оголошень у Чернігівській області зменшилася на 20%, Сумській – на 16%, Чернівецькій – на 14%, Львівській – на 13%, Черкаській – на 11%.

Одночасно попит іде вгору. Найбільше зростання кількості відгуків за місяць зафіксували у Хмельницькій області – на 68%, Чернівецькій – на 65%, Дніпропетровській – на 46%.

Найгостріша конкуренція за житло спостерігається на Тернопільщині та Вінниччині: на одне оголошення припадає близько десяти потенційних орендарів. Для порівняння, у Києві цей показник становить приблизно два відгуки на одну пропозицію.

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