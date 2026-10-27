Що подивитися українською: 12 фільмів і серіалів, які не відпускають до фіналу

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Українське кіно здатне здивувати не лише історіями про минуле, а й сюжетами про сучасне життя, кохання, війну та непрості сімейні стосунки. Пропонуємо добірку — 12 українських фільмів і серіалів, які розповідають про боротьбу, силу характеру, людські почуття та випробування, що змінюють долі.

1. “Чорний ворон” — історична драма

Україна, 1922 рік. Колишній офіцер УНР Іван на прізвисько Ворон повертається до батьківського дому з вагітною дружиною. Коли в окрузі з’являються підрозділи ДПУ, які переслідують повстанців, чоловік вирішує протистояти загарбникам.

2. “Забуті” — драма

30-річна вчителька української мови Ніна живе в окупованому Луганську. Після затримання 17-річного хлопця, який вивісив на школі український прапор, вона намагається врятувати його від можливого тривалого ув’язнення чи розстрілу.

3. “Пульс” — спортивна біографічна драма

Оксана мріє виступити на Олімпійських іграх, але аварія майже повністю позбавляє її зору. Дівчина не здається й ставить перед собою нову мету.

4. “Віддана” — історична мелодрама

У Станіславові XIX століття доктор Анґер після пожежі виховує разом рідну доньку Адель і врятовану доньку прислуги Стефанію. Через 25 років рішення Адель вийти заміж змушує дівчат переосмислити свої стосунки.

5. “Мої думки тихі” — комедія-драма

Звукорежисер Вадим отримує завдання записати голоси рідкісних тварин і птахів Закарпаття. Та робоча подорож ускладнюється, коли разом із ним вирушає мати, яка не схвалює його заняття.

6. “Джулія Блу” — воєнна драма

Студентка фотожурналістики Юля волонтерить у воєнній Україні. Знайомство з військовим, який повернувся з передової, переростає у пристрасть, але шлях до щастя виявляється непростим.

7. “Моя бабуся Фані Каплан” — історична драма

Фільм розповідає про трагічне кохання Фанні Каплан до революціонера Віктора Гарського на тлі подій початку XX століття. Її почуття штовхають дівчину на необдумані вчинки, а згодом її звинувачують у замаху на Володимира Леніна.

8. “Перші ластівки” — підліткова драма

Після самогубства школярки починається розслідування, яке відкриває теми булінгу, наркотиків і складних стосунків підлітків. У центрі історії — таємничий персонаж на прізвисько Друг.

9. “Століття Якова” — історична драма

За сто років життя селянин Яків переживає різні історичні епохи, перше кохання, службу у Війську Польському та втрату близьких. Свої спогади він відкриває жінці, яка несподівано приходить до його оселі.

10. “Спіймати Кайдаша” — трагікомедія

Серіал переосмислює повість Івана Нечуя-Левицького в реаліях 2005-2014 років. Родинні конфлікти, подружні проблеми та суперечки поколінь переплітаються із суспільними змінами в Україні.

11. “Мама” — воєнна драма

Ніна Петрівна дізнається, що її син-доброволець потрапив у полон. Не дочекавшись можливості повернути його додому, жінка сама вирушає на пошуки й опиняється на території, контрольованій бойовиками так званої “днр”.

12. “І будуть люди” — історична драма

Серіал охоплює життя мешканців Полтавщини у 1901-1932 роках. Перша світова війна, революція та прихід радянської влади змінюють їхні долі, але герої продовжують прагнути жити й любити.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на завершення роману.











