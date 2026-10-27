Що подивитися українською: 12 фільмів і серіалів, які не відпускають до фіналу

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Українське кіно здатне здивувати не лише історіями про минуле, а й сюжетами про сучасне життя, кохання, війну та непрості сімейні стосунки. Пропонуємо добірку — 12 українських фільмів і серіалів, які розповідають про боротьбу, силу характеру, людські почуття та випробування, що змінюють долі.
Україна, 1922 рік. Колишній офіцер УНР Іван на прізвисько Ворон повертається до батьківського дому з вагітною дружиною. Коли в окрузі з’являються підрозділи ДПУ, які переслідують повстанців, чоловік вирішує протистояти загарбникам.
30-річна вчителька української мови Ніна живе в окупованому Луганську. Після затримання 17-річного хлопця, який вивісив на школі український прапор, вона намагається врятувати його від можливого тривалого ув’язнення чи розстрілу.
Оксана мріє виступити на Олімпійських іграх, але аварія майже повністю позбавляє її зору. Дівчина не здається й ставить перед собою нову мету.
У Станіславові XIX століття доктор Анґер після пожежі виховує разом рідну доньку Адель і врятовану доньку прислуги Стефанію. Через 25 років рішення Адель вийти заміж змушує дівчат переосмислити свої стосунки.
Звукорежисер Вадим отримує завдання записати голоси рідкісних тварин і птахів Закарпаття. Та робоча подорож ускладнюється, коли разом із ним вирушає мати, яка не схвалює його заняття.
Студентка фотожурналістики Юля волонтерить у воєнній Україні. Знайомство з військовим, який повернувся з передової, переростає у пристрасть, але шлях до щастя виявляється непростим.
Фільм розповідає про трагічне кохання Фанні Каплан до революціонера Віктора Гарського на тлі подій початку XX століття. Її почуття штовхають дівчину на необдумані вчинки, а згодом її звинувачують у замаху на Володимира Леніна.
Після самогубства школярки починається розслідування, яке відкриває теми булінгу, наркотиків і складних стосунків підлітків. У центрі історії — таємничий персонаж на прізвисько Друг.
За сто років життя селянин Яків переживає різні історичні епохи, перше кохання, службу у Війську Польському та втрату близьких. Свої спогади він відкриває жінці, яка несподівано приходить до його оселі.
Серіал переосмислює повість Івана Нечуя-Левицького в реаліях 2005-2014 років. Родинні конфлікти, подружні проблеми та суперечки поколінь переплітаються із суспільними змінами в Україні.
Ніна Петрівна дізнається, що її син-доброволець потрапив у полон. Не дочекавшись можливості повернути його додому, жінка сама вирушає на пошуки й опиняється на території, контрольованій бойовиками так званої “днр”.
Серіал охоплює життя мешканців Полтавщини у 1901-1932 роках. Перша світова війна, революція та прихід радянської влади змінюють їхні долі, але герої продовжують прагнути жити й любити.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на завершення роману.
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