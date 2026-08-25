Секрети ідеального десерту: Євген Клопотенко поділився рецептом ніжного чизкейка з малиною

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Коли з'являється бажання побалувати себе чимось солодким та вишуканим, кулінарні експерти радять звернути увагу на перевірену класику в літньому форматі. Відомий український шеф-кухар пропонує доповнити звичну сирну випічку соковитими літніми плодами, які створять ідеальний баланс смаку.

"Коли душа просить смачненького, є один безпрограшний варіант, — переконаний кулінарний експерт Євген Клопотенко, — який точно порадує вас та ваших близьких — це чизкейк".

За словами ресторатора, додавання свіжих ягід допоможе освіжити традиційну страву та нівелювати зайву приторність. Поєднання шовковистої начинки, легкої кислинки та розсипчастого коржа здатне подарувати справжнє гастрономічне задоволення.

"Ніжний, повітряний сир, соковиті ягоди, — описує кулінар майбутній кулінарний шедевр, — та хрумка, солодка пісочна основа підіймуть вас на сьоме небо".

Для досягнення ідеальної консистенції шеф-кухар рекомендує ретельно підійти до вибору базового продукту — купувати сир із жирністю від 5% до 9%, який має помірну сухість та середнє зерно. Якщо ж у продукті виявиться забагато сироватки, її варто заздалегідь відцідити за допомогою звичайної марлі. Особливу увагу слід приділити і кондитерському інвентарю.

"Я використав роз’ємну металеву форму, діаметром 22 см, — ділиться власним досвідом Клопотенко, даючи поради щодо вибору посуду, — наполегливо рекомендую брати саме роз’ємну форму, адже так вам буде легко витягнути чизкейк, не пошкодивши його".

Аби процес приготування пройшов бездоганно, зірковий кухар радить скористатися кількома перевіреними лайфхаками:

Захист духовки: під решітку з формою обов'язково встановіть деко, оскільки розрізна конструкція може пропускати розтоплене вершкове масло.

під решітку з формою обов'язково встановіть деко, оскільки розрізна конструкція може пропускати розтоплене вершкове масло. Міцний корж: перед тим як відправляти пісочну базу в піч, потримайте її в морозилці близько 10 хвилин, щоб жир добре застиг.

перед тим як відправляти пісочну базу в піч, потримайте її в морозилці близько 10 хвилин, щоб жир добре застиг. Підготовка ягід: малину перед змішуванням із сиром мити не потрібно, достатньо лише ретельно перебрати.

Клопотенко зазначив, що цей рецепт є універсальним експериментальним майданчиком: якщо під рукою немає малини, її можна сміливо замінити на стиглу лохину чи ожину.

Цей рецепт малинового чизкейка на 6 порцій готується трохи більше години з наступним охолодженням протягом 2 годин. Основа з пісочного печива та вершкового масла запікається 10 хвилин, а ніжна сирна маса з малиною випікається при 160-180 градусах до готовності.

Як спекти чизкейк з малиною

Інгредієнти

Для чизкейка

250 г малини

700 г кисломолочного сиру

3 яйця

150 г сметани

150 г цукру

2 ст. л. борошна

10 г ванільного цукру

Для основи

170 г печива (наприклад цукрового)

40 г цукру

50 г м'якого масла

дрібка солі

Чизкейк з малиною: покроковий рецепт

Крок 1

За допомогою блендера або в інший зручний вам спосіб перебийте 170 г печива в дрібну крихту. Змішайте крихту з 40 г цукру.

Крок 2

Додайте до крихти 50 г м'якого масла, дрібку солі та просто руками перетріть інгредієнти до однорідності. Форму для випічки застеліть пергаментним папером (окремо дно та окремо стінки). Викладіть основу з печива рівномірним шаром (я не роблю бортиків) і гарно її утрамбуйте руками. Випікайте основу 10 хв у розігрітій до 180 градусів духовці, потім охолодіть її за кімнатної температури.

Крок 3

За допомогою блендера, перебийте 700 г сиру до однорідності. Додайте до нього 3 яйця, 150 г сметани, 150 г цукру, 2 ст. л. борошна, 10 г ванільного цукру, дрібку солі та ретельно перемішайте інгредієнти.

Крок 4

Коли основа чизкейка охолоне, викладіть поверх неї половину від усієї сирної маси. Поверх сиру викладіть 250 г малини.

Крок 5

Зверху на ягоди викладіть решту сирної маси. Випікайте чизкейк за температури 160 градусів перші 20 хв, потім збільште температуру до 180 градусів та печіть чизкейк ще 30 хв або до повної готовності. Використовуйте режим верх-низ без конвекції. Щоб випічка стабілізувалася, охолодіть пиріг спершу за кімнатної температури, а потім в холодильнику, й лише потім подавайте.



