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Вітчизняні науковці залишили глибокий слід у глобальному прогресі та розвитку передових технологій. Через брак умов на батьківщині багато з них змушені були виїжджати за межі України у пошуках ресурсів для реалізації своїх ідей. Мало хто знає, що саме наші земляки відкрили людству шлях до зірок, створили перші у світі літальні апарати вертикального злету, розробили унікальну медичну діагностику та навіть випередили появу світового кінематографа. Пропонуємо згадати унікальні досягнення видатних діячів науки, чиї відкриття назавжди перевернули уявлення про світ.

Одним із таких велетнів думки став уродженець Тернопільщини Іван Пулюй, який з'явився на світ у 1845 році. Він був неймовірно різнобічною особистістю: володів близько десятьма мовами, став співавтором першого повного перекладу Біблії українською мовою та спроєктував першу електростанцію в Австро-Угорській імперії. Світлові технології також зобов'язані йому появою неонових та люмінесцентних ламп. Проте головним здобутком фізика стало вивчення короткохвильового електромагнітного випромінювання.

Існує версія, що своїми результатами вчений завчасно поділився з німецьким колегою Вільгельмом Рентгеном. Невдовзі той першим офіційно запатентував відкриття і згодом завоював Нобелівську премію. Проте пріоритет нашого земляка в багатьох аспектах цієї теми є беззаперечним.

"Все ж повне пояснення природи Х-променів та їх фундаментальних властивостей надав саме Іван Пулюй, — наголошують історики науки, нагадуючи про ще один практичний прорив дослідника, — який також першим зробив повний знімок скелета людини".

Не менш драматичною та грандіозною є історія легендарного конструктора Сергія Корольова, який народився в Житомирі. Саме під його керівництвом людство перетворило фантастику на реальність, запустивши перший штучний супутник та відправивши у 1961 році Юрія Гагаріна на орбіту на борту корабля "Восток".

Через стратегічну важливість розробок радянська влада тримала особу генія в абсолютній таємниці. За спогадами близьких, Корольов перебував під постійним наглядом спецслужб та не мав права на публічність.

"Донька науковця згадувала, що він міг двічі отримати Нобелівську премію: за запуск першого штучного супутника Землі та за політ в космос Юрія Гагаріна, — зазначають біографи, описуючи несправедливість тоталітарної системи. — Однак радянське керівництво не розкрило прізвище Корольова, заявивши, що творцем є "весь народ"".

Світове визнання та повернення справжнього імені в історію світової космонавтики відбулося вже після того, як конструктора не стало.

Галерею видатних українських умів яскраво доповнює постать одеського медика Володимира Хавкіна. Покинувши батьківщину та переїхавши до Франції, він спрямував усі сили на боротьбу з найнебезпечнішими хворобами людства, ставши першовідкривачем засобів проти холери та чуми. Свій перший антихолерний препарат науковець вивів у 1892 році. Переконавшись у безпечності ліків під час експериментів на тваринах, Хавкін зважився на відчайдушний крок задля безпеки інших.

"Він перевірив її на собі, — зазначають історики, наголошуючи на високому гуманізмі дослідника, — оскільки не хотів ризикувати чужим життям".

Попри первинний скепсис колег та страх населення під час його місії в Індії, за кілька років наполегливої праці лікар довів ефективність свого методу.

"Станом на 1895 рік Володимир Хавкін загалом вакцинував 42 тис. людей, — розповідають біографи про медичний тріумф одесита, — та вказав, що його препарат зменшив кількість захворювань".

Коли згодом Індію охопила епідемія чуми, українець за лічені місяці створив дієву сироватку, яку знову традиційно випробував на власному органінізмі, врятувавши тим самим мільйони людських життів.

Паралельно у сфері інженерії справжню революцію здійснив киянин Ігор Сікорський, чиє ім'я сьогодні асоціюється з ерою вертолітобудування. Свою першу модель гвинтокрила, натхненну кресленнями Леонардо да Вінчі, він спроєктував ще під час навчання в КПІ у 1908 році. Справжній успіх прийшов до авіаконструктора після створення низки літаків лінійки "С", один з яких у 1912 році встановив світовий рекорд швидкості у 111 км/год.

Через більшовицький переворот Сікорський виїхав до США, де заснував власну всесвітньо відому компанію. Уже в 1939 році у небо злетів його легендарний гелікоптер VS-300.

"Фірма авіаконструктора стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном, — підкреслюють експерти авіації, оцінюючи масштаби спадку майстра, — а його гелікоптери були прийняті на озброєння Збройними силами США".

Загалом під керівництвом нашого земляка компанія Sikorsky Aircraft розробила 17 базових літаків та 18 моделей вертольотів.

Не менш сенсаційним, хоч і несправедливо забутим, є внесок українців у створення кінематографа. За два роки до відомого релізу французьких братів Люм’єр, у 1893 році талановитий уродженець Харківщини Йосип Тимченко разом із колегою Миколою Любимовим сконструював унікальний механізм "равлик". Цей винахід ліг в основу апарату під назвою "кінескоп", над яким Тимченко працював спільно з Михайлом Фрейденбергом.

"У листопаді 1893 року в Одесі відбулася публічна демонстрація двох кінофільмів, — резюмують дослідники історії кіно, нагадуючи про перші стрічки "Вершник" та "Метальник списа", — знятих "кінескопом" на Одеському іподромі".

Не менш епохальним для світової інженерії став внесок родини Патонів, які здійснили революцію у металургії та архітектурі. Видатний український науковець Євген Патон заклав фундамент для розвитку вітчизняного мостобудування та заслужено отримав статус батька електрозварювання. Головним матеріальним втіленням його теоретичних здобутків став легендарний київський міст, названий на честь творця та відкритий для руху у 1953 році.

"Унікальність моста у тому, — підкреслюють сучасні архітектори, оцінюючи сміливість інженерного рішення Патона-старшого, — що при його зведенні вперше використали технологію цільного зварювання".

Досліджуючи інноваційні методи з'єднання металів, професор ініціював створення профільного Інституту електрозварювання.

Згодом видатну наукову династію продовжив його син Борис Патон. Молодший представник родини вивів розробки батька на абсолютно новий, позаземний рівень:

"Його справу продовжив син Борис, — розповідають історики техніки про вихід українських технологій за межі планети, — який, зокрема, розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу".

Таким чином, українська наукова думка випередила свій час одразу в кількох життєво важливих напрямках — від порятунку людства від пандемій до підкорення неба та створення сучасного візуального мистецтва.