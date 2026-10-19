Скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України (ІНФОГРАФІКА)

Скільки років треба збирати на квартиру в Україні

У середньому на однокімнатне житло в обласних центрах потрібно від п’яти до семи років заощаджень, якщо відкладати всю зарплату. Однак різниця на купівлю житла між містами суттєва: у Запоріжжі на квартиру можна накопичити приблизно за два роки, а в Києві — за дев’ять. Такі дані наводить OLX Нерухомість.

Скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України

Аналітики порівняли медіанні ціни на однокімнатні квартири в обласних центрах із медіанними зарплатами українців. Найменше часу для купівлі власного житла потрібно в містах, розташованих поблизу лінії фронту. Через безпекові ризики нерухомість там залишається дешевшою, ніж у більшості інших регіонів.

За оцінками аналітиків, у Запоріжжі на однокімнатну квартиру вартістю 661 тис. гривень потрібно відкладати близько двох років. У Херсоні житло за 636 тис. гривень відповідає приблизно трьом рокам накопичень, а в Миколаєві за квартиру вартістю 856 тис. гривень треба відкладати також близько трьох років.

У Харкові на житло за 1,1 млн гривень потрібно приблизно чотири роки. В Сумах за квартиру вартістю 1 млн гривень стільки ж. Однак відносно низькі ціни на квартири в цих містах пов’язані передусім із нестабільною безпековою ситуацією.

У Дніпрі, Кропивницькому, Чернігові та Хмельницькому на однокімнатну квартиру потрібно накопичувати близько п’яти років. Медіанні ціни тут становлять від 1,3 млн до 1,8 млн гривень.

Приблизно шість років знадобиться жителям Івано-Франківська, Черкас і Полтави. В Одесі цей період становить шість-сім років, а в Луцьку, Тернополі, Рівному, Житомирі та Вінниці — близько семи років.

Найбільше часу для накопичення на власне житло потрібно в столиці та деяких західних містах України. За даними дослідження, у Чернівцях на квартиру вартістю близько 2,5 млн гривень потрібно приблизно вісім років. Стільки ж у Львові, де медіанна ціна однокімнатного житла сягає 3,2 млн гривень.

В Ужгороді квартира коштує близько 3,3 млн гривень, а в Києві — 3,4 млн гривень. В обох містах на її придбання потрібно приблизно дев’ять років накопичень.

Зауважимо, що розрахунки передбачають заощадження всієї зарплати. У реальному житті, коли частина доходу йде на оренду, харчування та інші витрати, накопичення на квартиру може тривати значно довше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві здають в оренду квартиру за 4 тисячі гривень.