Топ-10 найдорожчих речей у світі: від антиматерії до золотих яхт і унікальних шедеврів

Топ-10 найдорожчих речей у світі

Світові рекорди вартості давно перестали обмежуватися дорогоцінним камінням чи елітною нерухомістю. Сьогодні найдорожчими можуть бути не лише витвори мистецтва, а й наукові розробки, космічні проєкти та речовини, створення яких коштує мільярди доларів. Деякі з цих об'єктів оцінюють за ринковою ціною, інші за витратами на їх створення чи унікальністю.

Зібрали десять найдорожчих речей у світі

1. Антиматерія — найдорожча речовина у Всесвіті. За оцінками NASA, створення одного грама може коштувати близько 56 трильйонів доларів. Антиматерія використовується виключно у наукових дослідженнях.

2. Картина "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі — найдорожчий витвір мистецтва, коли-небудь проданий на аукціоні. У 2017 році її придбали за понад 450 млн доларів.

3. Міжнародна космічна станція (МКС) — один з найдорожчих проєктів в історії людства. Загальна вартість будівництва та експлуатації перевищує 150 млрд доларів.

4. Яхта History Supreme оцінюється приблизно у 4,8 млрд доларів. Її оздоблено золотом, платиною та навіть уламками метеорита.

5. Алмаз Pink Star став найдорожчим діамантом, проданим на аукціоні. Його вартість склала 71,2 млн доларів.

6. Вакцина від рідксних хвороб вважається найдорожчим медичним препаратом у світі. Вартість однієї дози перевищує 2,1 млн доларів.

7. "Кодекс Лестера" Леонардо да Вінчі — це унікальний рукопис з науковими записами генія. У 1994 році його придбав Білл Гейтс за 30,8 млн доларів.

8. Хмарочос-палац Antilia у Мумбаї — це найдорожчий приватний будинок у світі. Його оцінюють у 1-2 млрд доларів.

9. Каліфорній і тритій — одні з найдорожчих речовин на планеті. Їх застосовують у ядерній енергетиці та наукових дослідженнях, а вартість одного грама сягає 27 млн доларів.

10. Найдорожча куртка у світі — дизайнерський арт-об'єкт, інкрустований діамантами. Її вартість оцінюють приблизно у 915 тис. доларів.

Попри фантастичні суми, більшість цих речей цінуються не лише через матеріали. Їхня справжня вартість формується історією, технологічною складністю, культурною спадщиною або винятковою рідкістю.