Українські дизайнери підкорили світ: хто одягає Бейонсе, Мадонну та інших зірок

Дизайнери. Інфографіка портал "Коментарі"

Українські дизайнери дедалі помітніше представлені у світовій індустрії моди. Їхні роботи обирають міжнародні знаменитості, а окремі бренди виходять на престижні світові майданчики.

Серед дизайнерів, яких називають, — Іван Фролов, Руслан Багінський, Лілія Літковська та Катерина Сільченко.

Іван Фролов та його бренд FROLOV привернули міжнародну увагу завдяки яскравим сценічним образам. Його вбрання обирали Бейонсе, Ріта Ора та Дуа Ліпа. Для кліпу британського співака Sam Smith дизайнер створив дев'ять образів, серед яких сукні, корсети та костюми з паєтками. Команда Фролова також займалася благодійними проєктами, а після початку повномасштабної війни допомагала виготовляти бронежилети та плитоноски.

Руслан Багінський прославився капелюхами та аксесуарами. Його бренд RB обирали Мадонна, Белла та Джиджі Хадід, Майлі Сайрус та інші знаменитості. Дизайнер переосмислює класичні форми головних уборів, пов'язані з українською традицією. Його роботи також з'являлися на міжнародних модних подіях. У 2020 році капелюшок Багінського обрала Олена Зеленська для прийому у Папи Римського Франциска.

Лілія Літковська заснувала бренд Litkovskaya у 2006 році. Міжнародне визнання прийшло після потрапляння дизайнерки до списку Vogue Talents "200 найперспективніших молодих дизайнерів світу". Бренд представився на Паризькому тижні моди, а серед його прихильниць джерело називає Моніку Белуччі та Наомі Кемпбел. У 2022 році у сукні Litkovskaya Олена Зеленська виголосила промову в Конгресі США.

Катерина Сільченко у 2013 році заснувала бренд The Coat. У його колекціях представлені пальта, корсети, сукні-бюстьє, тренчі та інші речі. Одяг дизайнерки обирала британська співачка Ріта Ора, зокрема для зйомок популярного шоу.

Історії цих чотирьох дизайнерів показують, що українська мода вже має помітну присутність за межами країни, а роботи вітчизняних модельєрів привертають увагу світових знаменитостей.

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