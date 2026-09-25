Від 200 буханок хліба до двох чашок кави: на що інфляція за 30 років перетворила 100 гривень

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Національна валюта України за три десятиліття свого існування пройшла через глибокі економічні трансформації, які кардинально змінили її реальну цінність. Сто гривень зразка вересня 1996 року, коли українські гроші тільки-но дебютували в обігу, та аналогічна купюра у 2026 році відображають дві кардинально протилежні фінансові епохи, які розділені масштабною інфляцією та девальваційними процесами.

"У середині дев'яностих років банкнота з обличчям Володимира Великого вважалася ознакою справжнього добробуту, — зазначають фінансові аналітики, порівнюючи купівельну спроможність валюти. — Тоді одна така купюра фактично покривала місячні потреби працюючого громадянина, оскільки середній оклад в країні коливався в межах 120–130 гривень".

Експерти нагадують, що на початку реформи 100 гривень еквівалентували вагомим 55 доларам США, адже американська валюта торгувалася на рівні 1,8 гривні.

"Маючи в кишені сотню гривень, людина могла дозволити собі придбати близько 200 буханок хліба або заправити понад 160 літрів пального за ціною 60 копійок за літр, — підкреслюють фахівці, описуючи тогочасні ціни. — Крім того, цих коштів цілком вистачало, щоб закрити рахунки за комунальні послуги для великого помешкання на шість місяців наперед, оскільки платіжки зазвичай не перевищували 15–20 гривень".

Проте за тридцять років ситуація зазнала безповоротних змін. У 2026 році колишня вагома банкнота перетворилася на номінал для розрахунку за дрібні побутові потреби чи повсякденні витрати.

"Сьогодні на сто гривень у крамниці вдасться купити хіба що літр молока, пачку бюджетного печива та мінімальну кількість овочів, — констатують дослідники ринку. — Замість сотень буханок хліба тепер вийде придбати лише 3–4 батони, а на АЗС цієї суми не вистачить навіть на два літри бензину".

Красномовним є і валютне співвідношення: замість колишніх 55 доларів сучасна сотня конвертується усього лише у трохи більше ніж 2 долари США. У сфері послуг ці гроші зрівнялися з ціною двох порцій кави в міській кав'ярні або однією короткою поїздкою в таксі. Така динаміка наочно ілюструє, як хронічні інфляційні хвилі нівелювали номінальну вартість національних грошей, незважаючи на паралельне цифрове зростання заробітних плат громадян.