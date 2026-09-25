Від 200 буханок хліба до двох чашок кави: на що інфляція за 30 років перетворила 100 гривень

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Недилько Ксения
Фото: Інфографіка порталу "Коментарі"
Національна валюта України за три десятиліття свого існування пройшла через глибокі економічні трансформації, які кардинально змінили її реальну цінність. Сто гривень зразка вересня 1996 року, коли українські гроші тільки-но дебютували в обігу, та аналогічна купюра у 2026 році відображають дві кардинально протилежні фінансові епохи, які розділені масштабною інфляцією та девальваційними процесами.
Експерти нагадують, що на початку реформи 100 гривень еквівалентували вагомим 55 доларам США, адже американська валюта торгувалася на рівні 1,8 гривні.
Проте за тридцять років ситуація зазнала безповоротних змін. У 2026 році колишня вагома банкнота перетворилася на номінал для розрахунку за дрібні побутові потреби чи повсякденні витрати.
Красномовним є і валютне співвідношення: замість колишніх 55 доларів сучасна сотня конвертується усього лише у трохи більше ніж 2 долари США. У сфері послуг ці гроші зрівнялися з ціною двох порцій кави в міській кав'ярні або однією короткою поїздкою в таксі. Така динаміка наочно ілюструє, як хронічні інфляційні хвилі нівелювали номінальну вартість національних грошей, незважаючи на паралельне цифрове зростання заробітних плат громадян.
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