Від них неможливо відвести очі: ТОП-7 неймовірних чудес світу (ІНФОГРАФІКА)

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На планеті є чимало пам’яток, здатних вразити навіть досвідчених мандрівників. Серед них особливе місце посідають сім сучасних чудес світу — унікальні споруди та стародавні міста, які стали символами людської історії, культури й архітектурної майстерності. Вони розташовані на різних континентах, тому побувати в усіх за одну подорож практично неможливо. Проте кожна з цих пам’яток має власну історію та неповторну атмосферу.

Велика китайська стіна

Одна з найвідоміших споруд планети простягнулася через північні райони Китаю. Її окремі ділянки будувалися протягом багатьох століть, а загальна протяжність усіх відгалужень перевищує 20 тисяч кілометрів. Особливо вражають масштаби стіни та мальовничі гірські пейзажі навколо неї.

Петра

Стародавнє місто в Йорданії знамените будівлями, висіченими просто в рожевих скелях. Потрапити до Петра можна через вузьку ущелину Сік. Однією з найвідоміших споруд є величний Ель-Хазне, фасад якого вирізаний у камені. Петра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Чичен-Іца

На мексиканському півострові Юкатан розташоване колишнє місто цивілізації майя. Його головна пам’ятка — піраміда Кукулькана. Давні архітектори пов’язали її конструкцію з астрономічними спостереженнями: під час рівнодення сонячна тінь створює ефект змії, що спускається сходами.

Колізей

Римський Колізей — одна з головних візитівок Італії. Амфітеатр Флавіїв був центром масштабних видовищ Стародавнього Риму, зокрема гладіаторських боїв. Сьогодні ця велична споруда залишається однією з найбільш відвідуваних пам’яток столиці Італії.

Тадж-Махал

Білосніжний мавзолей в індійській Агрі вважається одним із найромантичніших архітектурних символів світу. Шах-Джахан наказав спорудити його на пам’ять про свою дружину Мумтаз-Махал. Мармурова будівля особливо ефектно виглядає під різним освітленням.

Мачу-Пікчу

Таємниче місто інків розташоване високо в Андах на території сучасного Перу. Кам’яні споруди, тераси та руїни збереглися серед гірських вершин, створюючи унікальний краєвид. Саме поєднання давньої архітектури та природи робить Мачу-Пікчу особливо захопливим.

Христос-Спаситель

Величезна статуя Христа з розпростертими руками височіє над Ріо-де-Жанейро на горі Корковаду. Пам’ятник спорудили у 1931 році, і сьогодні він є одним із головних символів Бразилії. З оглядового майданчика відкривається панорама Ріо, яка доповнює враження від самої статуї.

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