Від розвідки до знищення танків: які безпілотники критично необхідні українським військовим на фронті

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Технологічна перевага у повітрі стала вирішальним фактором сучасної війни. Українські підрозділи щодня застосовують широку номенклатуру безпілотних літальних апаратів, кожен з яких виконує свою специфічну роль. Класифікація БПЛА базується на їхніх габаритах, тривалості перебування в повітрі та бойовому радіусі. На практиці жоден підрозділ не обмежується одним типом техніки, адже максимальна ефективність досягається лише в синергії.

Для якісного виконання завдань фахівці радять оцінювати не лише сухі технічні дані, а й умови, в яких працюватиме борт. Мобільність легких дронів дозволяє запускати їх з окопу за лічені секунди, тоді як великі реактивні чи бензинові платформи здатні годинами коригувати вогонь або нести важкі боєприпаси.

"Кожен із цих типів закриває свою нішу на полі бою, — зазначають фахівці оборонного сектору, аналізуючи тактику застосування безпілотників. — Саме поєднання різних видів військових БПЛА дозволяє підрозділам отримувати розвіддані та швидко реагувати на зміну ситуації".

Аналітики розподілили оптимальні моделі дронів відповідно до шести найпоширеніших бойових сценаріїв:

Ближня розвідка (до 10 км): найкраще себе проявили лінійки DJI Mavic 3, Mavic 4 Pro та серія Matrice , що пропонують ідеальне співвідношення надійності камери та вартості.

найкраще себе проявили лінійки та серія , що пропонують ідеальне співвідношення надійності камери та вартості. Нічне полювання та виявлення ворога: тут лідерами є DJI Mavic 3T та Autel EVO Max 4N , оснащені потужними тепловізорами.

тут лідерами є та , оснащені потужними тепловізорами. Точкові удари по бронетехніці: цю нішу міцно зайняли FPV-дрони розміром 7–10 дюймів , які є найдешевшим способом спалити ворожий танк чи БТР.

цю нішу міцно зайняли , які є найдешевшим способом спалити ворожий танк чи БТР. Нічні операції в умовах щільного РЕБ: експерти виділяють важкі FPV з тепловізорами, такі як Air Space Logic 10" R4 Thermal , що працюють на захищеній частоті ELRS 915 МГц.

експерти виділяють важкі FPV з тепловізорами, такі як , що працюють на захищеній частоті ELRS 915 МГц. Багаторазові скиди гранат та мін: використовуються адаптовані DJI Mavic зі спеціальними системами кріплення або потужні октокоптери.

використовуються адаптовані зі спеціальними системами кріплення або потужні октокоптери. Глибока розвідка (понад 50 км): у цьому сегменті незамінними залишаються крилаті комплекси вітчизняного виробництва типу "Лелека-100" або "Фурія".

Розвідувальні дрони

Розвідувальні безпілотники часто називають "очима армії". Саме вони дозволяють бачити ситуацію на полі бою в режимі реального часу. Без таких розвідувальних БПЛА неможливе точне наведення артилерії, виявлення техніки противника та планування операцій.

1. DJI Mavic 3 та Mavic 4 Pro

Один із найпоширеніших розвідувальних дронів для ЗСУ. Фактично це стандарт для багатьох підрозділів на передовій. Причина проста — поєднання якості камери, стабільності польоту та відносно доступної ціни.

Максимальний час польоту сягає приблизно 46 хвилин. Теоретична дальність передачі сигналу — до 30 км, але на фронті оператори зазвичай працюють у межах 10-15 км. Камера Hasselblad із роздільною здатністю 20 Мп дозволяє записувати відео у 4K або навіть 5K, що важливо для детального аналізу позицій.

Такий дрон для розвідки використовують для спостереження за позиціями противника, пошуку техніки та коригування артилерії. Орієнтовна вартість — близько $2500. Головний недолік — чутливість до спеціалізованого РЕБ, який спрямований саме на DJI-протокол.

2. DJI Mavic 3E Enterprise

Це професійна версія популярного квадрокоптера, створена для складніших задач. DJI Mavic 3E Enterprise відрізняється від базової моделі більшою функціональністю та можливістю працювати у професійних сценаріях.

Одна з головних переваг — модульна конструкція. Оператор може змінювати корисне навантаження залежно від завдання. У версії Enterprise також використовується RTK-модуль, який забезпечує надзвичайно точне позиціонування. Це важливо для створення карт місцевості та передачі точних координат цілей.

На практиці цей військовий дрон для розвідки застосовують для картографії, коригування артилерії та детального аналізу позицій противника. Час польоту залишається близьким до базової моделі — до 45 хвилин. Вартість зазвичай становить приблизно 3500-4000 доларів. Через точність позиціонування такі дрони часто використовують підрозділи, які працюють з артилерією.

3. DJI Mavic 3T Thermal

Головна особливість DJI Mavic 3T Thermal — тепловізійна камера, яка значно розширює можливості розвідки. Дрон оснащений двома сенсорами: стандартною камерою для денного спостереження та тепловізором із роздільною здатністю 640×512 пікселів. Завдяки цьому оператори можуть бачити людей, техніку та навіть двигуни автомобілів у повній темряві або через дим.

Такий дрон для нічної розвідки активно використовують для пошуку противника в лісопосадках, будівлях та укриттях. Він також допомагає виявляти замасковані позиції або пересування груп уночі. Орієнтовна вартість моделі становить близько $5000, і для багатьох підрозділів це один із найзатребуваніших безпілотників для нічних операцій.

4. Autel EVO Max 4T та Autel EVO Max 4N

Autel EVO часто розглядають як альтернативу популярним моделям DJI. Дрон виробляє компанія Autel Robotics. Модель оснащена камерою високої роздільної здатності, тепловізором та лазерним далекоміром, що дозволяє точніше визначати координати цілей.

Час польоту цього розвідувального дрона сягає приблизно 42 хвилин. Він також має захист IP43, тому може працювати під дощем або в складних погодних умовах. Ще одна перевага — відносна стійкість до РЕБ, який часто спрямований саме на протоколи DJI. Орієнтовна ціна такого безпілотника становить 4500-5000 доларів, і зараз він поступово набирає популярності як резервна платформа для розвідки.

FPV-дрони камікадзе

FPV-камікадзе стали справжньою революцією у тактиці сучасної війни. Вони дозволяють знищувати дорогу техніку противника відносно дешевими засобами. Один дрон-камікадзе може коштувати в десятки разів менше за танк або бронемашину, яку він здатен вивести з ладу.

Саме масове використання FPV стало однією з технологічних відповідей України на перевагу ворога в техніці. Такі безпілотники швидко виробляються та легко модифікуються.

5. Taras 8" (Технотарас)

Taras 8 є одним із найвідоміших українських FPV-дронів. Його розробив стартап "Технотарас", який спеціалізується на ударних безпілотниках для фронту. Ця модель отримала широку популярність завдяки поєднанню надійності, простої конструкції та хороших льотних характеристик.

Дальність польоту такого дрона-камікадзе може сягати приблизно 12 км. Крейсерська швидкість становить близько 70 км/год, але під час атаки апарат здатний розганятися до 200 км/год. Час польоту зазвичай складає 15-20 хвилин, що достатньо для виконання більшості бойових задач.

Безпілотник здатний нести бойову частину вагою до 1,5 кг. Сьогодні його використовують у більш ніж 30 підрозділах ЗСУ. Орієнтовна ціна — від 800 до 1200 доларів. Також існує версія Taras 10", яка розрахована на більші боєприпаси та складніші задачі.

6. Vaar Tech Dominator A1 ELRS

Vaar Tech Dominator A1 ELRS — це ще один із популярних FPV-дронів, розрахований на стабільну роботу в складних умовах. Управління здійснюється через систему ELRS 915 МГц, що забезпечує кращу стійкість до впливу РЕБ. Для передачі відео використовується передавач 5,8 ГГц потужністю 2 Вт, який дозволяє отримувати стабільне зображення під час польоту.

Дрон оснащений камерою RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL та акумулятором на 8000 mAh із елементами Samsung. Саме такі батареї вважаються більш надійними у польових умовах. Час польоту може досягати 19 хвилин, а дальність — до 12 км. Вартість цього дрона-камікадзе зазвичай становить приблизно 1000-1400 доларів.

7. Defender КІПІШ 7"

Defender КІПІШ 7" — це доступний, але потужний FPV-дрон, який використовують для ударних задач. Він здатний піднімати корисне навантаження до 2 кг і розвивати швидкість близько 100 км/год навіть із боєчастиною. Дальність польоту перевищує 12 км, а час роботи у повітрі може сягати приблизно 17 хвилин. У дроні використовується відеопередавач RAD 5,8 Г 1,6 Вт та антена Momoda 5,8 Г RHCP. Особливість моделі — вона продається без акумулятора, що дозволяє оператору самостійно обирати батарею залежно від задачі. Орієнтовна ціна такого дрона-камікадзе становить 700-1000 доларів без АКБ.

8. Air Space Logic 10" R4 Thermal

Air Space Logic 10" R4 Thermal — одна з найбільш технологічних моделей серед FPV-ударних систем. Його головна особливість — наявність тепловізійної камери, що є рідкістю для таких безпілотників. Завдяки цьому дрон-камікадзе можна використовувати для пошуку цілей у темряві або через дим.

Розмір рами становить 10 дюймів, що більше за стандартні FPV на 7". Це дозволяє збільшити дальність польоту до приблизно 15 км. Час польоту з бойовим навантаженням зазвичай становить 7-12 хвилин. У деяких конфігураціях використовується відеоканал 1,3 ГГц, який може працювати на відстані до 20 км і краще протистоїть РЕБ. Орієнтовна ціна — 1500-2000 доларів.

9. Хижак Plus 7" ELRS

Хижак Plus 7" ELRS — швидкісний FPV-дрон, створений для агресивних атак на техніку противника. Управління здійснюється через систему ELRS 915 МГц, що дозволяє зберігати стабільний контроль навіть на значній відстані. Відеопередавач потужністю 2 Вт забезпечує стабільне зображення приблизно до 10 км.

Максимальна швидкість цього дрона-камікадзе може сягати близько 130 км/год. Він здатний нести бойове навантаження до 1,5 кг і залишатися у повітрі до 15 хвилин. Така висока швидкість має важливу перевагу — дрону легше уникнути вогню зі стрілецької зброї під час атаки. Орієнтовна ціна становить 800-1100 доларів без акумулятора.

Крила та далекобійні

Окрема категорія військових БПЛА — це крилаті та далекобійні безпілотники. Вони призначені для розвідки на великій відстані або ударів по цілях у глибокому тилу противника. Такі платформи значно складніші за звичайні квадрокоптери чи FPV, проте дозволяють виконувати стратегічні задачі.

10. Лелека-100

Це український розвідувальний безпілотник літакового типу, який активно використовують підрозділи ЗСУ. Це крило для далекої розвідки, здатне працювати на відстані до 50 км від оператора. Час польоту може досягати приблизно 2,5 години, а швидкість — до 120 км/год. Дрон перебуває на озброєнні української армії з 2021 року. Його застосовують для пошуку артилерії противника, спостереження за переміщенням техніки та коригування вогню на великій дистанції. Закупівлі зазвичай здійснюються через Міноборони.

11. Bayraktar TB-2

Bayraktar TB-2 — турецький ударний безпілотник, який став одним із символів початку повномасштабної війни. Цей ударний БПЛА здатний перебувати у повітрі до 24 годин і працювати на відстані понад 150 км від пункту управління. Дрон може нести керовані бомби MAM-L, що дозволяє знищувати техніку, склади або укріплені позиції.

Його основна роль — поєднання розвідки та точкових ударів по важливих цілях. Такі безпілотники застосовувалися для ураження командних пунктів, артилерії та логістичних вузлів. Однак зараз Bayraktar TB-2 використовують рідше, адже фронт насичений системами ППО та засобами РЕБ, що ускладнює роботу великих дронів.

12. Бобер / Паляниця

Українські далекобійні безпілотники "Бобер" і "Паляниця" належать до класу діпстрайк-дронів. За своїми характеристиками вони знаходяться на межі між звичайним безпілотником і крилатою ракетою. Основне завдання таких систем — удари по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника.

Дальність польоту подібних ударних дронів може сягати приблизно 600-1000 км або більше. Швидкість вимірюється сотнями кілометрів на годину, але більшість технічних параметрів залишається засекреченими. Такі апарати використовують для атак на аеродроми, склади боєприпасів та іншу військову інфраструктуру. Це не масові системи на кшталт FPV, а інструмент для складних спецоперацій. Саме такі проєкти демонструють розвиток українських технологій у сфері безпілотної авіації.

Головна перевага сучасної аеророзвідки — це здатність працювати в реальному часі, координуючи дії штурмових груп та артилерії.

"У більшості випадків підрозділи використовують комбінацію, — резюмують військові аналітики, описуючи стандартну роботу екіпажів. — Розвідувальний квадрокоптер для спостереження та ударні FPV для ураження цілей".

Така зв'язка дозволяє спочатку виявити замасковані позиції окупантів без зайвого ризику, а потім миттєво підняти в повітря копійчаний дрон-камікадзе для остаточної ліквідації об'єкта.