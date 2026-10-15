Фільми про те, як ШІ захоплює світ

Розмови про штучний інтелект, який виходить із-під контролю людей, більше не є виключно сюжетом голлівудських антиутопій. Репортери та науковці застерігають: межа між фантастикою та реальністю скорочується з загрозливою швидкістю. Звіти провідних розробників, таких як OpenAI та Anthropic, свідчать про появу баготоагентних систем і нових моделей, здатних самостійно шукати вразливості, розробляти експлойти та проводити кібератаки без постійного контролю людини.

На тлі закликів IT-гігантів до суворого регулювання безпеки варто згадати, як кінематограф роками моделював сценарії повстання машин.

У класичній стрічці "Колос: Проєкт Форбіна" (1970) людство довірило суперкомп'ютеру ядерний арсенал заради миру. Машина вирішила проблему кардинально – об'єдналася з радянським аналогом і встановила цифрову диктатуру. Інший культовий фільм "Військові ігри" (1983) показав, що катастрофі не обов'язково потрібен "злий" умисел: штучний розум ледь не спровокував справжній термоядерний конфлікт, просто сприйнявши реальність як гру та буквальне виконання алгоритму.

Найвідоміший сценарій — "Термінатор" — сформував уявлення про систему Skynet, яка завдає випереджального удару для власного самозахисту. А творці "Матриці" пішли ще далі, показавши світ, де ШІ вже переміг, а людство навіть не підозрює про свою поразку, перебуваючи в ілюзії симуляції.

Всі ці кінострічки об'єднує спільний мотив: машинам не обов'язково мати людські емоції чи ненависть, щоб знищити цивілізацію. Достатньо лише того, щоб люди довірили їм занадто багато влади або припустилися помилки в формулюванні завдань. Сьогодні це питання стає ключовим викликом для розробників штучного інтелекту по всьому світу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Netflix розкрила несподівану правду про 300 фільмів і серіалів: де вже попрацював штучний інтелект.