Як економити: ТОП ефективних порад кому не вистачає грошей

Інфографіка портал "Коментарі"

Накопичення коштів на перспективні покупки та формування фінансового резерву на випадок форс-мажорів є результатом системного планування, а не суворих самообмежень. Портал “Коментарі” публікує практичні рекомендації, які допомагають взяти власний бюджет під повний контроль.

Експерти наголошують, що першочерговим завданням для кожного є розмежування грошей на поточні потреби від довгострокових накопичень. Фахівці радять спершу відкласти суму, що дорівнює трьом-шести місячним витратам родини. Такий фонд дозволяє почуватися впевнено під час раптової втрати роботи чи термінових ремонтних робіт. Для виявлення “прихованих” резервів експерти радять фіксувати кожну покупку у мобільних застосунках чи звичайному блокноті.

Суттєво знизити щомісячні навантаження на гаманець допомагають звичайні побутові рішення: використання нічного тарифу на електроенергію, завчасний список перед візитом до супермаркету, купівля товарів якісних місцевих марок замість переплати за відоме ім'я, а також розпродаж речей, якими більше не користуються.

“Застосовуйте правило "внутрішнього податку": купуючи непершочергову річ, одразу відправляйте 10% від її ціни на свій накопичувальний рахунок”, — зазначають експерти.

Така практика дає змогу непомітно формувати дисципліну без психологічного тиску. Також аналітики рекомендують перевірити банківські умови, позбутися зайвих комісій за обслуговування карт та тримати заощадження на депозитних рахунках із надійним захистом від інфляції.

Навичка контролювати грошові потоки повинна залишатися систематичною навіть після досягнення поставленої мети. А відстеження власного прогресу за допомогою наочних графіків допомагає підтримувати мотивацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які активи максимально знеціняться у 2027 році.



