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Яку валюту назвали найкрасивішою у світі: відповідь здивує

Деякі банкноти більше нагадують картини, ніж звичайні гроші. Їхній дизайн поєднує мистецтво, національну історію та складні технології захисту

сьогодні, 16:53
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Кречмаровская Наталия
Яку валюту назвали найкрасивішою у світі: відповідь здивує

Валюта. Фото портал "Коментарі"

Коли говорять про найгарніші гроші світу, першими часто згадують швейцарські франки. Їхній незвичний дизайн з абстрактними образами природи та науки давно став улюбленим серед колекціонерів. Але конкуренція за звання найкрасивішої валюти значно ширша.

Єдиного переможця тут немає. Краса — справа смаку. Водночас Міжнародне товариство банкнот (IBNS) регулярно відзначає банкноти, які вирізняються дизайном, кольорами, технологічністю та рівнем захисту.

Гроші розповідають історію країни

Сучасні банкноти дедалі частіше стають своєрідними мініатюрними музеями. На них зображують не лише політиків чи державні символи, а й науковців, історичні події, міфологію, природу та культурну спадщину.

У різних країнах на купюрах можна побачити мотиви маорійських легенд, тропічні рифи, скандинавську міфологію, видатних жінок та історичні документи.

Технології теж стали частиною дизайну. Голограми, мікротексти, оптично змінні чорнила та об’ємні елементи одночасно прикрашають купюри й захищають їх від підробок.

У результаті звичайний шматок паперу або полімеру перетворюється на маленьку історію країни. Іноді настільки красиву, що витрачати таку купюру просто шкода.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що більшість людей вважають, що курс долара визначається виключно простим законом попиту та пропозиції на ринку. Якщо люди купують більше валюти — долар дорожчає, якщо продають — дешевшає. Проте насправді ринок валют влаштований значно складніше, а його вартість перебуває під контролем кількох ключових гравців.




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