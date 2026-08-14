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Забудьте про букети: що подарувати вчителю на 1 вересня, щоб не викинути гроші дарма

Що подарувати вчителю на 1 вересня замість букета: 10 практичних ідей, які стануть у пригоді на роботі та вдома

сьогодні, 13:38
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Автор:
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Кречмаровская Наталия
Забудьте про букети: що подарувати вчителю на 1 вересня, щоб не викинути гроші дарма

Подарунок на 1 вересня. Інфографіка портал "Коментарі"

На 1 вересня батьки дедалі частіше замислюються не лише про красивий, а й про практичний подарунок для вчителя. Замість букета, який за кілька днів може опинитися у смітнику, можна обрати річ, якою педагог користуватиметься щодня.

Що подарувати вчителю? Найпростіше правило — орієнтуватися на практичність і характер людини. Не менш важливо врахувати предмет, який викладає педагог, та його захоплення. Водночас занадто дорогий подарунок може поставити вчителя у незручне становище, тому доречніше обрати один спільний подарунок від класу.

Серед практичних варіантів — якісна ручка, зокрема з персональним гравіюванням, настільна лампа з регулюванням яскравості, електронна книга, флешка великого обсягу або зовнішній диск.

Ще один корисний варіант — power bank. Він стане у пригоді під час екскурсій, олімпіад та інших шкільних заходів. Для робочого столу можна обрати органайзер для канцелярії, а для педагога, який постійно носить ноутбук і зошити, — містку ділову сумку або рюкзак.

Не менш практичними можуть бути компактна бездротова колонка та зволожувач повітря для кабінету. А якщо вгадати з конкретним подарунком складно, безпечний варіант — сертифікат у книгарню або на маркетплейс.

Подарунок можна зробити особистішим за допомогою листівки, підпису, спільного фото класу чи гравіювання. Навіть проста річ тоді матиме зовсім інше значення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що повномасштабна війна Росії проти України змішала україномовних та російськомовних українців. На початку війни російськомовні намагалися опанувати українську, однак з часом діти та молодь почали повертатися до російської. В МОН розповіли, як реагують на можливий булінг в школах




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