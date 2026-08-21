Забудьте про «чарівні» добавки: 10 звичайних продуктів, багатих на клітковину

Топ-10 найкращих продуктів з високим вмістом клітковини

Клітковина відіграє важливу роль у щоденному раціоні: вона допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника, сприяє контролю рівня цукру та холестерину в крові. Раціон із достатньою кількістю харчових волокон також пов'язують із нижчим ризиком деяких хронічних захворювань.

Фахівці виділяють два основні види клітковини – розчинну та нерозчинну. Перша поглинає воду та утворює гелеподібну масу, а друга допомагає нормальній роботі кишечника. Отримувати обидва види найкраще із різноманітних натуральних продуктів.

Одним із вдалих варіантів є ожина. Крім клітковини, вона містить антиоксидантні сполуки, включаючи антоціани.

Ще один доступний продукт – вівсянка. Вона містить бета-глюкан та інші харчові волокна, допомагає довше зберігати відчуття ситості та може бути корисною частиною раціону для контролю холестерину.

До списку багатих клітковиною продуктів також входить попкорн, якщо приготувати його без великої кількості олії та солі. Хорошим джерелом одночасно клітковини та рослинного білка залишаються квасоля та сочевиця.

Варто звернути увагу на авокадо: воно поєднує харчові волокна з ненасиченими жирами. Серед горіхів підходящим варіантом можуть бути фісташки, а мигдальне борошно містить клітковину, вітамін Е та магній.

З овочів фахівці виділяють листову та брюссельську капусту. Остання містить сполуки, які можуть підтримувати корисну мікрофлору кишківника.

При цьому важливо не робити ставку лише на один суперфуд. Найбільшу користь дає різноманітний раціон, у якому регулярно присутні овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Збільшувати кількість клітковини в меню краще поступово і водночас стежити за достатнім вживанням рідини.

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