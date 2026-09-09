Забудьте про магазинні гриби: ці мариновані печериці зникають зі столу першими

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Мариновані печериці. Інфографіка портал "Коментарі"
Мариновані печериці — проста закуска, яку легко зробити вдома. Для цього знадобляться свіжі гриби, кілька спецій, цибуля, часник і маринад.
Головне — правильно підготувати гриби та не додавати оцет занадто рано.
400 г печериць;
500 мл води;
6 ст. л яблучного оцту або 4 ст. л оцту 9%;
1 ч. л цукру;
2 лаврові листи;
5 горошин чорного перцю;
3 горошини духмяного перцю;
3 гілочки кропу;
0,5 ч. л сухих зерен гірчиці;
2–3 зубчики часнику;
½ ріпчастої цибулі;
2 ч. л солі.
Крок 1. Підготуйте гриби.
Печериці не потрібно довго мити у воді. Достатньо протерти їх паперовим рушником або вологою серветкою, прибрати забруднення та зрізати пошкоджені частини ніжок.
Після цього перекладіть 400 г грибів у скляну банку або зручний контейнер.
Половину цибулини наріжте півкільцями. Часник — 2-3 зубчики — розчавіть пласкою стороною ножа.
Крок 2. Зваріть маринад.
У каструлю влийте 500 мл води. Додайте 2 ч. л солі, 1 ч. л цукру, 2 лаврові листи, 0,5 ч. л сухих зерен гірчиці, 5 горошин чорного перцю та 3 горошини духмяного перцю.
Туди ж покладіть підготовлену цибулю та часник.
Крок 3. Проваріть спеції.
Поставте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння. Після цього проваріть його приблизно 5 хвилин.
Так сіль і цукор встигнуть розчинитися, а спеції віддадуть маринаду свій аромат.
Зніміть каструлю з вогню і лише тоді влийте оцет. Якщо використовуєте яблучний оцет, потрібно 6 ст. л Для звичайного оцту 9% достатньо 4 ст. л
Крок 4. Додайте кріп.
Три гілочки кропу дрібно наріжте ножем і перекладіть до печериць.
Крок 5. Залийте гриби.
Гарячим маринадом залийте печериці. Рідина має повністю покрити гриби.
Це важливо: так печериці рівномірно просочаться спеціями та маринадом.
Крок 6. Дайте настоятися.
Накрийте посуд кришкою та залиште печериці до повного охолодження. Найкраще — поставити їх у холодильник на ніч.
Після цього мариновані гриби вже можна подавати. За бажанням перед подачею їх можна злегка скропити рослинною олією.
У результаті виходить ароматна домашня закуска з пікантним маринадом, цибулею, часником і спеціями.
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