Забудьте про магазинні гриби: ці мариновані печериці зникають зі столу першими

Мариновані печериці. Інфографіка портал "Коментарі"

Мариновані печериці — проста закуска, яку легко зробити вдома. Для цього знадобляться свіжі гриби, кілька спецій, цибуля, часник і маринад.

Головне — правильно підготувати гриби та не додавати оцет занадто рано.

Інгредієнти

400 г печериць;

500 мл води;

6 ст. л яблучного оцту або 4 ст. л оцту 9%;

1 ч. л цукру;

2 лаврові листи;

5 горошин чорного перцю;

3 горошини духмяного перцю;

3 гілочки кропу;

0,5 ч. л сухих зерен гірчиці;

2–3 зубчики часнику;

½ ріпчастої цибулі;

2 ч. л солі.

Приготування

Крок 1. Підготуйте гриби.

Печериці не потрібно довго мити у воді. Достатньо протерти їх паперовим рушником або вологою серветкою, прибрати забруднення та зрізати пошкоджені частини ніжок.

Після цього перекладіть 400 г грибів у скляну банку або зручний контейнер.

Половину цибулини наріжте півкільцями. Часник — 2-3 зубчики — розчавіть пласкою стороною ножа.

Крок 2. Зваріть маринад.

У каструлю влийте 500 мл води. Додайте 2 ч. л солі, 1 ч. л цукру, 2 лаврові листи, 0,5 ч. л сухих зерен гірчиці, 5 горошин чорного перцю та 3 горошини духмяного перцю.

Туди ж покладіть підготовлену цибулю та часник.

Крок 3. Проваріть спеції.

Поставте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння. Після цього проваріть його приблизно 5 хвилин.

Так сіль і цукор встигнуть розчинитися, а спеції віддадуть маринаду свій аромат.

Зніміть каструлю з вогню і лише тоді влийте оцет. Якщо використовуєте яблучний оцет, потрібно 6 ст. л Для звичайного оцту 9% достатньо 4 ст. л

Крок 4. Додайте кріп.

Три гілочки кропу дрібно наріжте ножем і перекладіть до печериць.

Крок 5. Залийте гриби.

Гарячим маринадом залийте печериці. Рідина має повністю покрити гриби.

Це важливо: так печериці рівномірно просочаться спеціями та маринадом.

Крок 6. Дайте настоятися.

Накрийте посуд кришкою та залиште печериці до повного охолодження. Найкраще — поставити їх у холодильник на ніч.

Після цього мариновані гриби вже можна подавати. За бажанням перед подачею їх можна злегка скропити рослинною олією.

У результаті виходить ароматна домашня закуска з пікантним маринадом, цибулею, часником і спеціями.

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