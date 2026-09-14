Зворотний відлік до потопу: кліматологи назвали світові мегаполіси, які підуть під воду до 2100 року

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Глобальні кліматичні зміни на планеті стрімко набирають обертів, створюючи реальну загрозу для життєдіяльності людства. За прогнозами міжнародних дослідників, якщо нинішні темпи потепління збережуться, уже до кінця цього століття під водою можуть опинитися цілі регіони та густонаселені світові центри. Головним каталізатором майбутньої катастрофи є деструктивні процеси у криосфері Землі, які безпосередньо впливають на рівень води в океанах.

Як зазначають фахівці, руйнування крижаного покриву планети має довготривалий характер, проте останні десятиліття стали критичними. Найбільш інтенсивно втрачають свою масу гірські масиви на Алясці, в Андах, Альпах та Гімалаях.

"Процес відступу льодовиків триває з початку XX століття, — констатував провідний науковий співробітник Інституту географії РАН Андрій Глазовський, — але за останні 30 років він значно прискорився через зростання глобальної температури".

Надходження колосальних об'ємів талої води загрожує руйнуванням прибережних екосистем, псуванням джерел питної води через засолення та повним затопленням низинних територій. Особливо небезпечні тенденції фіксуються в полярних регіонах — Арктиці та Антарктиді.

За розрахунками вчених, першими під удар стихії потраплять відомі мегаполіси. Уже зараз від регулярних підтоплень потерпають американські Маямі та Нью-Йорк. У зоні підвищеного ризику опинилися китайський Шанхай та індійський Мумбай, де біля узбережжя мешкають мільйони громадян. Венеція (Італія) стикається все з більш агресивними повенями, а столиця Бангладеш, місто Дакка, є беззахисною перед річковими та морськими паводками. Найгірша ситуація у Джакарті (Індонезія), яка стрімко занурюється під воду не лише через океан, а й через виснаження підземних аквіферів. Крім того, небезпека загрожує Амстердаму, Гамбургу, Гданську, Новому Орлеану, Бангкоку та низці тихоокеанських островів.

Експерти очікують, що до 2050 року океан підніметься на 0,3–0,5 метра відносно показників початку тисячоліття.

"Якщо глобальні температури продовжать зростати нинішніми темпами, — попереджають фахівці у своїх моделюваннях, — до 2100 року рівень моря може піднятися на 1–2 метри".

Такий сценарій, за словами науковців, неминуче спровокує масштабне затоплення прибережних міст та змусить сотні мільйонів людей стати кліматичними біженцями.