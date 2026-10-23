Форум TAX & BUSINESS TALKS - 2026 A2B FORUM: як бізнесу захистити себе від податкових ризиків

Форум TAX & BUSINESS TALKS. Фото з відкритих джерел

Асоціація адвокатів України 13 листопада проведе форум TAX & BUSINESS TALKS — 2026 A2B FORUM — професійний майданчик для діалогу про податкову безпеку, захист підприємництва та ефективну взаємодію бізнесу й держави в умовах війни.

В умовах повномасштабної війни український бізнес — це не лише робочі місця, податки та інвестиції. Це основа економічної стійкості країни, ресурс для її оборони, підтримки громад і майбутнього відновлення. Саме тому захист підприємництва від надмірних ризиків, правова визначеність і конструктивний діалог із державою набувають особливого значення.

Сильна економіка неможлива без сильного бізнесу. А сильний бізнес потребує зрозумілих правил, ефективного захисту та передбачуваних відносин із державою.

Як зробити податковий контроль дієвим, а не руйнівним для підприємництва?

Як забезпечити баланс між інтересами держави та правами платників податків?

Як захистити компанію від необґрунтованих донарахувань, блокування податкових накладних і ризиків, що можуть призвести до кримінального переслідування керівників та арешту активів?

Ці питання потребують не лише професійних відповідей, а й відкритого діалогу між тими, хто формує правила, застосовує їх і щодня працює в реальному секторі економіки.

Форум TAX & BUSINESS TALKS 2026 стане майданчиком для такого діалогу, об’єднавши адвокатську спільноту, представників бізнесу і представників державної влади. Адже ефективна податкова система та захищене підприємництво — це спільна відповідальність держави й бізнесу. Їхня взаємодія має ґрунтуватися на законності, довірі, прозорих правилах і розумінні економічних наслідків кожного рішення.

Від податкових ризиків до реальних інструментів захисту

У центрі уваги форуму — практичні виклики, з якими стикаються українські компанії та їхні юридичні радники:

Податкові ризики та міжнародний податковий контроль: ризик-профілі платників, CRS та міжнародний обмін податковою інформацією, контрольовані іноземні компанії (КІК), трансфертне ціноутворення, податкове резидентство й подвійне оподаткування.

Податкові перевірки та спори з ДПС: алгоритми дій під час перевірок, відповіді на запити контролюючих органів, оскарження податкових повідомлень-рішень, доказування у податкових спорах і ризики, пов’язані з контрагентами.

Податкові претензії та кримінально-правові наслідки: провадження за статтею 212 КК України, використання матеріалів податкових перевірок у кримінальному процесі, обшуки, тимчасовий доступ до документів, арешт рахунків та активів, захист компаній і посадових осіб.

Це питання, від яких залежать фінансова стабільність підприємств, безперервність їхньої роботи та впевненість у можливості вести бізнес в Україні.

Для кого цей форум?

Для представників бізнесу - власників компаній, CEO, фінансових директорів, головних бухгалтерів і керівників юридичних департаментів, які прагнуть завчасно оцінювати податкові ризики, захищати активи та ухвалювати рішення на основі актуальної правової практики.

Для адвокатів і податкових консультантів — фахівців, які супроводжують податкові перевірки, оскаржують рішення ДПС, захищають бізнес у складних спорах і працюють на перетині податкового та кримінального права.

Участь у форумі — можливість не просто стежити за змінами, а краще розуміти, як вони впливають на бізнес, які інструменти захисту доступні сьогодні та як вибудовувати ефективну правову стратегію.

Коли на кону — фінансова стабільність компанії, ціна необізнаності може бути надто високою.

TAX & BUSINESS TALKS — нагода отримати актуальні знання, почути різні професійні позиції та долучитися до розмови про те, як захищати бізнес, не послаблюючи економіку країни.

Запрошуємо адвокатів, бізнес-спільноту та всіх, хто працює з податковими питаннями, долучитися до професійного діалогу.

TAX & BUSINESS TALKS — 2026 A2B FORUM

Дата: 13 листопада 2026 року

Час: 09:00-18:00

Формат: офлайн та онлайн

Організатор: Асоціація адвокатів України

Програма, деталі участі та реєстрація за посиланням.

Не залишайте податкові ризики на момент, коли вони вже впливають на роботу компанії. Долучайтеся до TAX & BUSINESS TALKS 2026 — форуму про практичні інструменти захисту бізнесу та спільну відповідальність за економічне майбутнє України.