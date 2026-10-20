Гроші поза банком: як влаштований ринок небанківського кредитування бізнесу

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Небанківське кредитування бізнесу в Україні вже не є маргінальною альтернативою банкам. Фінансові компанії кредитують підприємства, фінансують окремі угоди, працюють із факторингом і лізингом. У IV кварталі 2025 року обсяг нових кредитів бізнесу, виданих фінансовими компаніями, зріс на 62% рік до року, а загальний кредитний портфель фінкомпаній — на 41%.

Зростання ринку означає більше пропозицій, які бізнесу потрібно вміти порівнювати. У торговому фінансуванні кошти прив’язуються до конкретної операції: закупівлі, постачальника, товару, строку обороту та очікуваної оплати від покупця. Наявність ліцензії НБУ підтверджує право компанії надавати фінансову послугу, але не відповідає на головні питання позичальника: скільки реально коштуватимуть гроші, коли кредитор може вимагати дострокового погашення і що станеться в разі прострочення.

Як регулюється небанківське кредитування бізнесу в Україні

У 2025 році фінансові компанії вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили довоєнний рівень 2021 року за річним обсягом наданих фінансових послуг. Найшвидше зростали кредитування та факторинг.

Водночас учасників стало менше: станом на 1 квітня 2026 року в Україні працювало 399 фінансових компаній, тоді як на момент реформи "спліт" у 2020 році їх було близько 980. Частина компаній вийшла з ринку добровільно, частина втратила право працювати через невиконання вимог регулятора.

Хто має право кредитувати бізнес

Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" визначає кредит як кошти, які надавач фінансових послуг передає позичальнику на визначений строк, на умовах повернення та зі сплатою процентів. Фінансова установа працює на підставі відповідної ліцензії, а право на діяльність підтверджується записом у реєстрі.

Перевіряти потрібно не лише факт існування компанії в реєстрі, а й обсяг її авторизації: одна компанія може мати право на кредитування, факторинг і лізинг, інша — лише на частину цих послуг. НБУ рекомендує користуватися Комплексною інформаційною системою, де можна перевірити установу та її чинні ліцензії.

Що змінилося після переходу ринку під нагляд НБУ

Новий етап регулювання почався 1 січня 2024 року, коли запрацював цей закон та пакет нормативних актів НБУ. Для фінансових компаній деталізували вимоги до авторизації, капіталу, управління ризиками, внутрішнього контролю, корпоративного управління та звітності.

Для позичальника це важливо, але межі такого захисту потрібно розуміти правильно: ліцензія відповідає на питання, чи має компанія право надавати послугу, але не гарантує вигідну ставку, прийнятні штрафи або безпечну структуру договору.

Ліцензія — необхідна, але вона не гарантує вигідних умов

Ліцензована компанія також може пропонувати дорожче фінансування, вимагати забезпечення, встановлювати штрафи за порушення графіка або передбачати дострокове стягнення боргу у випадках, прописаних у договорі.

Які альтернативи банківському кредиту має бізнес

Небанківський кредит — лише один із можливих інструментів. Залежно від потреби бізнес може розглядати банківський кредит, кредитну лінію, факторинг, фінансовий лізинг, торгове фінансування, відстрочку платежу від постачальника або грантові й донорські програми.

Банківське фінансування зазвичай доречне для довших строків і зрозумілої кредитної історії. Факторинг корисний, коли бізнес чекає оплату від покупця. Лізинг частіше використовують для обладнання чи транспорту. Торгове фінансування під конкретну угоду доцільне тоді, коли кошти потрібні під закупівлю, поставку або контракт, а повернення має бути прив’язане до обороту товару чи платежу від покупця.

За такою логікою працюють і спеціалізовані продукти для імпортерів, зокрема фінансування від Done: кошти прив’язуються до конкретної імпортної операції — закупівлі товару, строку поставки, очікуваного продажу та моменту оплати від покупця.

Правильне питання для підприємця — не який інструмент є універсально найкращим, а який відповідає строку угоди, маржі, рівню ризику, забезпеченню та швидкості, з якою потрібні кошти. Якщо фінансування береться під поставку, потрібно рахувати весь цикл: коли треба оплатити постачальника, коли товар буде доступний для продажу, коли покупець перерахує кошти і чи залишиться маржа після витрат на фінансування.

У договорі таких продуктів варто дивитися не лише на ставку чи комісію, а й на те, як описані товар, постачальник, строки поставки, порядок оплати, забезпечення, відповідальність за затримки та умови дострокового повернення коштів.

Скільки насправді коштує небанківський кредит

Одна з найпоширеніших помилок — порівнювати кредити лише за ставкою. Умовні 2% на місяць — це не те саме, що 2% річних: без урахування комісій це приблизно 24% на рік, а за щомісячної капіталізації — близько 26,8%. Для бізнесу важливіше рахувати загальну суму всіх платежів кредитору за весь строк користування фінансуванням і співвідносити її з маржею угоди.

На що дивитися в договорі небанківського кредитування

До підписання варто перевірити п’ять пунктів:

Комісії. Разові або регулярні платежі можуть суттєво змінити ефективну вартість фінансування.

Забезпечення. Навіть у беззаставному продукті можуть бути порука власника, відступлення прав вимоги, контроль над товаром або інші механізми захисту кредитора.

Дострокова вимога. Договір може передбачати ситуації, коли кредитор має право вимагати повернення всієї суми раніше строку.

Прострочення. Потрібно окремо перевірити пеню, штрафи, підвищену ставку та порядок їх одночасного застосування.

Події дефолту. Для бізнесу критично, чи може кредитор вимагати всю суму боргу через зміну власника, погіршення фінансових показників, проблеми з іншими кредиторами або порушення нефінансової умови договору.

Як перевірити фінансову компанію

Чи має компанія чинний статус;

Чи не зупинена її ліцензія;

Чи має вона право саме на кредитування;

Чи збігаються код ЄДРПОУ та юридична назва з договором;

Чи застосовував до компанії НБУ суттєві заходи впливу.

Що говорять учасники ринку та юристи

Для небанківських кредиторів одна з переваг моделі — можливість оцінювати не лише фінансовий стан позичальника, а й конкретну бізнес-операцію: постачальника, товар, покупця, строк оплати, маржу та ризик неплатежу.

"Фінансування ланцюгів постачання розглядається у зв’язці з товаром, строком обороту, маржею та ризиком неплатежу, а не лише як позика на загальні потреби бізнесу", — зазначають у Done

Швидший доступ до капіталу не робить фінансування автоматично доцільним. Бізнесу потрібно оцінити повну вартість коштів, строк використання та запас маржі: якщо фінансування з’їдає прибутковість операції або створює новий касовий розрив, від нього краще відмовитися.

Юридична сторона не менш важлива. У KPMG Law Ukraine, аналізуючи нові правила для факторингових операцій, наголошують, що зміни регулювання вимагають перегляду не лише внутрішніх процедур, а й структури транзакцій та договірної документації. Для бізнесу це означає: оцінювати потрібно не лише ставку, а й порядок виконання зобов’язань, забезпечення, умови дострокової вимоги та наслідки порушення договору.

Ринок небанківського кредитування стає більшим за обсягом і більш формалізованим. Але для позичальника базовий принцип не змінюється: швидкість отримання грошей не повинна замінювати розрахунок їхньої повної вартості та юридичний аналіз договору.

Для бізнесу рішення про фінансування зрештою зводиться до двох питань: які зобов’язання та ризики виникають після підписання договору і чи заробить операція більше, ніж коштуватиме залучений капітал.