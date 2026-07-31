Коли можна голитися після лазерної епіляції?

Лазерна епіляція. Фото: з відкритих джерел

Мережа салонів лазерної епіляції LaserVille за багато років роботи з клієнтами зібрала низку найпоширеніших запитань.

Одні з найпопулярніших — як доглядати за шкірою після лазерної епіляції та як видаляти небажане волосся між процедурами.

Після процедури шкіра може трохи почервоніти, стати чутливішою або реагувати на дотики. Це природна тимчасова реакція, тому одразу проходитися бритвою по обробленій зоні не варто. Спочатку потрібно дати шкірі заспокоїтися.

Одне з найчастіших запитань — чи можна голитися після лазерної епіляції. Так, гоління дозволене й вважається відповідним способом видалення волосся між сеансами. Бритва зрізає волоски над поверхнею шкіри, але не зачіпає фолікул, на який має впливати лазер під час наступної процедури.

Через скільки можна голитися після лазерної епіляції

Якщо немає вираженого почервоніння, печіння або подразнення, користуватися бритвою зазвичай можна через 24–48 годин. За підвищеної чутливості краще зачекати до повного відновлення шкіри — іноді для цього потрібно близько трьох днів.

Отже, відповідь на запитання, через скільки після лазерної епіляції можна голитися, залежить від індивідуальної реакції шкіри. Орієнтуватися потрібно не лише на час, а й на її стан. Якщо ділянка залишається болісною, гарячою або подразненою, гоління варто відкласти.

Як правильно голити оброблену зону

Використовуйте чисту й гостру бритву. Нанесіть м’який гель без спирту та агресивних ароматизаторів. Не тисніть на шкіру й рухайтеся за напрямком росту волосся. Після гоління нанесіть заспокійливий зволожувальний засіб. Не обробляйте подразнену шкіру скрабами та кислотами.

Які способи видалення волосся заборонені

Під час курсу не можна користуватися воском, цукровою пастою, епілятором або пінцетом. Ці методи виривають волосся разом із коренем, через що лазеру буде складніше впливати на фолікули під час наступного сеансу. Тому на запитання, чи можна голити волосся після лазерної епіляції, відповідь позитивна, а ось висмикувати його не рекомендується.

Якщо подразнення довго не минає або з’являються болісні ділянки, варто звернутися до фахівця й отримати індивідуальні рекомендації.

Бездоганна шкіра з LaserVille

Бездоганна шкіра — це не лише гладкість, а й відчуття комфорту та впевненості щодня. У LaserVille процедури лазерної епіляції проводять з урахуванням фототипу шкіри, особливостей волосся та чутливості кожної зони. Сучасне обладнання й індивідуально підібрані параметри допомагають поступово зменшити кількість небажаного волосся, зробити його тоншим і уповільнити подальший ріст. Проходження повного курсу та дотримання рекомендацій фахівця дають змогу надовго зберегти доглянутий вигляд шкіри без постійного гоління, подразнення та врослого волосся.

Статтю складено на основі матеріалу "Коли можна голитися після лазерної епіляції" від фахівців LaserVille.