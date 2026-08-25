Робота на результат: чому варто обрати для служби 1 корпус «Азов» НГУ

За останній рік корпус "Азов" Національної гвардії України продемонстрував неабияку ефективність на одному з найважчих напрямків фронту. І результати помітні.

Перша операція корпусу

Рік тому в серпні 2025 року корпус Азов заступив на Добропільський напрямок, де ускладнилася ситуація через російський прорив. Тоді потрібно було здійснити оперативне перекидання сил та розгортання на новій ділянці, оскільки ситуація вимагала блискавичної реакції. І з цим завданням корпус впорався.

Добропільська операція стала першою масштабною кампанією "Азову" після реформи українського війська.

Уже за перші кілька днів на новому напрямку корпус спільно з суміжними підрозділами зупинив інфільтрацію ворога та зачистив села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. При цьому ворог під час цих боїв втратив:

382 особи (з яких 271 ліквідовано) та ще 13 взято в полон;

1 танк;

2 бойові броньовані машини;

37 автомобілів та мотоциклів;

3 гармати.

Після стабілізації напрямку і зупинки ворога, "Азов" перейшов до контратак спільно з суміжними підрозділами. Тому восени вдалося відкинути ворога ще з кількох населених пунктів, повністю ліквідувавши виступ, що утворився після серпневого прориву.

1-й корпус НГУ продовжує бойову роботу на Добропільському напрямку, завдає ворогові колосальних втрат і зриває спроби наступів. При цьому завдяки підходам "Азову" все це вдається робити з мінімумом втрат.

Ворог ніде не сховається

Крім стримування ворога на фронті, сили 1-го корпусу перетворюють кожен день життя окупантів на пекло. Адже за останні місяці вони на собі відчули, що від дронів "Азову" не сховатися. Борти 1-го корпусу працюють за десятки кілометрів від лінії зіткнення, біля окупованого Донецька і над Маріуполем.

У липні цього року оператори БпЛА "Азову" влаштували росіянам спекотний сезон у межах операції "Пекло". Дронами вдалося знищити таємну базу ворога у Новоамвросіївці, що вдарило по російській логістиці.

Як стати частиною Азову?

Аби працювати на результат разом з 1-м корпусом "Азов" потрібно насамперед заповнити заявку на сайті azov.army. Там же можна переглянути перелік актуальних вакансій за 4 категоріями: бойові, тилові, медичні та у безпілотних системах.

Після заповнення анкети кандидату зателефонує рекрутер для проведення співбесіди – він може уточнити інформацію про потенційного новобранця, а той – більше деталей про майбутню службу.

Далі – співбесіда з командиром обраного напрямку та підрозділу. Якщо все успішно – рекрут вирушає на проходження базового курсу бойової підготовки, після чого повноцінно долучається до "Азову".

Корпус гарантує гідне грошове забезпечення та допомогу в медичних, соціальних і психологічних питаннях, якщо така потреба буде.

Також представники 1-го корпусу здійснюють супровід при переведенні військовослужбовців з інших складових Сил оборони.