Що пропонують сучасні телевізори Samsung для домашнього перегляду

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Недилько Ксения
телевізори самсунг
Телевізор Samsung сьогодні коштує від кількох тисяч до понад пів сотні тисяч гривень. За цією різницею стоять несхожі матриці, частоти й обробка зображення, у яких легко загубитися. Розберемо, які характеристики справді змінюють враження від перегляду, а які лишаються приємним доповненням.
Робочий телевізор рідко змінюють заради нових портів чи застосунків — приводом стає сама картинка, коли вона починає здаватися застарілою. Різницю око ловить одразу: формат 4K дає вчетверо більше пікселів за Full HD, тож обличчя живі, титри чіткі навіть на 65 дюймах, а глибокий контраст не дає нічним сценам зливатися в сіру пляму. Тому якість зображення й лишається головним мотивом оновлення — це зміна, відчутна з перших хвилин біля екрана.
Кожен телевізор Samsung на allo.ua — унікальний з набором оптимальних для свого класу характеристик, і саме матриця найбільше різнить їх за зображенням. Фахівці Алло зауважують, що ця різниця найпомітніша на спорті й динамічному кіно: швидкий рух одразу покаже, що підходить користувачеві найкраще.
Назви технологій на цінниках збивають з пантелику, хоча за ними проста логіка — різні способи створювати світло й колір.
Базова Crystal UHD працює на звичайному LED-підсвічуванні: позаду рідкокристалічної матриці світить суцільний шар діодів, тож картинка чітка для щодення, але в темних сценах підсвітка пробивається крізь чорний і він сіріє. QLED додає поверх матриці шар квантових точок — нанокристалів, які під підсвіткою віддають чистіший і насиченіший колір, тож зображення лишається соковитим навіть у світлій кімнаті.
Neo QLED міняє саму підсвітку: замість кількох десятків звичайних діодів ставить тисячі мініатюрних Mini LED, а технологія Quantum Matrix керує ними по сотнях незалежних зон і гасить світло під темними ділянками кадру. Звідси глибокий чорний без сірої поволоки, а яскраві об’єкти не засвічують сусіднє тло. На вершині — OLED серій S90F і S95F, де підсвічування немає зовсім: кожен піксель світиться сам і повністю гасне під чорний, даючи абсолютний чорний і практично нескінченний контраст.
Доплачувати за дорожчу матрицю варто не завжди. Спеціалісти Алло радять оцінити освітлення: для світлої вітальні розумніший яскравий Neo QLED, для затемненого кінотеатру — OLED з ідеальним чорним. За цінами Crystal UHD стартує від 17 тисяч гривень, Neo QLED — у межах 35–80 тисяч, топові OLED перетинають сотню.
Якщо фільм на новому телевізорі виглядає об’ємнішим за звичне, найчастіше за цим стоїть HDR — він розширює діапазон яскравості між темними й світлими ділянками кадру, тому захід сонця світиться, а деталі в тінях не зникають.
Samsung робить ставку на формат HDR10+ із динамічними метаданими, що підлаштовують яскравість покадрово. Конкурентний Dolby Vision бренд не використовує, проте вдома різниця непомітна. Найсильніше ефект помітний на 4K-контенті стрімінгів і на яскравих Neo QLED та OLED — базові панелі віддають лише частину закладеного.
Окрема приставка чи кабельне мовлення все частіше лишаються без діла, бо телевізора достатньо для більшості сценаріїв. На платформі Tizen працюють усі ключові сервіси: YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, а поряд — українські MEGOGO, Sweet.tv і Київстар ТБ (до яких бренд додає програму "Зроблено для України" — піврічний безкоштовний доступ при купівлі телевізора). А Samsung TV Plus додає понад 300 безкоштовних каналів без підписки. Так панель стає самодостатнім хабом: фільми, спорт і хмарні ігри — з одного пульта.
Навіть найкраща матриця псує враження, якщо меню гальмує, а застосунки вантажаться по кілька секунд. З інтерфейсом глядач взаємодіє при кожному ввімкненні, тому швидкодія важить не менше за картинку. Відповідає за неї процесор.
Флагманські Neo QLED і OLED працюють на чипах NQ4 AI Gen3, середній сегмент — на Gen2, базові Crystal UHD — на простішому Crystal Processor 4K. На потужному чипі застосунки відкриваються миттєво, а Tizen 9.0 додає швидке меню між джерелами. Фахівці Алло зауважують, що покупці нерідко недооцінюють цей момент, а потім саме повільне меню дратує найбільше в бюджетних моделях.
Консоль нового покоління чи потужний ПК розкриваються лише на телевізорі з високою частотою кадрів. Для гравців важать плавність руху, низька затримка сигналу й коректні ігрові режими — сучасні Neo QLED і OLED закривають усі три.
Частота оновлення в серіях QN70F і QN80F сягає 144 Гц, флагманські QN90F та OLED S95F розганяються до 165 Гц, тож динамічні сцени йдуть без розмиття. Чотири порти HDMI 2.1 пропускають 4K при 120 кадрах, тому PlayStation 5 і Xbox Series X працюють на повну, а VRR та ALLM вмикають ігровий режим зі зниженою затримкою. А коли консолі немає, виручає Gaming Hub: хмарні Xbox Game Pass і GeForce Now запускаються прямо на телевізорі.
Тонкий корпус майже не лишає місця для великих динаміків, тому до штатного звуку ставляться скептично. Проте цифрова обробка частково це компенсує: Object Tracking Sound веде звук за об’єктом на екрані, а Dolby Atmos додає відчуття простору. Для новин і серіалів у кімнаті до 20 квадратів цього вистачає.
Зовнішня акустика виправдана для великого простору чи кіно з насиченим звуком. Зручне рішення — Q-Symphony: фірмовий саундбар не глушить вбудовані динаміки, а звучить разом із ними як єдина система. В Алло радять не купувати саундбар наосліп разом із телевізором, а спершу послухати штатну акустику вдома.
Телевізор рідко працює окремо від інших пристроїв. Фото чи відео з телефона потрапляють на великий екран за кілька дотиків, а власники Galaxy користуються Tap View — досить торкнутися панелі смартфоном.
Застосунок SmartThings робить телевізор центром розумного дому: через вбудований хаб панель бачить кондиціонер, пилосос чи освітлення й керує ними з екрана. Голосовий помічник Bixby розуміє фрази на кшталт "знайди комедію" чи "вимкни світло", а тим, хто користується технікою Samsung, єдина екосистема економить чимало щоденних рухів.
Які функції дійсно впливають на домашній перегляд
Серед десятків рядків у специфікації на щоденний перегляд реально працює кілька ключових функцій:
Найчастіший промах — вибір діагоналі наосліп: у тісній кімнаті завеликий екран змушує бігати очима, а в просторій залі 43 дюйми губляться, тож орієнтир простий — що більша діагональ, то далі від дивана. Поряд із цим легко не порахувати роз’єми під свою техніку: коли до телевізора підключають приставку, консоль і саундбар, чотири порти HDMI зникають швидше, ніж здається.
Інший недогляд суто побутовий — не зміряти місце: панель не влазить у нішу або кронштейн не збігається з кріпленнями ззаду. Сюди ж глянцевий екран навпроти вікна, що вдень перетворюється на дзеркало.
Універсального найкращого телевізора не існує — є модель під конкретну кімнату та звички родини. Тому в Алло рекомендують орієнтуватися на те, що й де переглядатимуть найчастіше.
За спостереженнями команди Алло, найвдаліші покупки в тих, хто спершу визначає головний сценарій, а потім підбирає серію та діагональ.
Сучасні телевізори Samsung поєднують якісне зображення на Neo QLED і OLED, швидку платформу Tizen і зручне керування розумним домом. Цінність кожної можливості розкривається під конкретний сценарій перегляду.
Тому при виборі важать не лише специфікації, а й власні звички — розмір кімнати, освітлення, улюблений контент. Порівняти моделі й ціни зручно на маркетплейсі інноваційних товарів Алло, з доставленням додому, на пошту або до магазину в понад сотні міст України. До того ж дві програми лояльності — корпоративна "Алло Гроші" та коаліційна "Фішка" — діють одночасно та дозволяють економити. "Відкрий Алло — закрий питання" з головним екраном у домі.
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