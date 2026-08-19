Що вигідно купувати у США у 2026 році: товари, на яких можна заощадити

Що вигідно купувати у США у 2026 році

Американські інтернет-магазини приваблюють не лише великим асортиментом, а й регулярними розпродажами. Проте замовляти зі США вигідно далеко не кожен товар. Перед покупкою важливо враховувати ціну, вагу, розміри упаковки, міжнародне перевезення та можливі додаткові витрати.

Розглянемо категорії, у яких різниця між цінами у США та Україні часто робить покупку особливо цікавою.

Електроніка та гаджети

Смартфони, ноутбуки, навушники, смарт-годинники, фотоапарати та комп'ютерні комплектуючі залишаються одними з найпопулярніших покупок.

Шукати електроніку можна на Amazon, Best Buy, Walmart, B&H та офіційних сайтах виробників. Особливо цікаві пропозиції з'являються після виходу нових моделей, коли попередні покоління помітно дешевшають.

Перед замовленням варто перевірити гарантію, напругу живлення, тип вилки та правила перевезення пристроїв з акумуляторами.

Брендове взуття

Nike, New Balance, Adidas, Timberland, Columbia та інші бренди регулярно проводять розпродажі в американських інтернет-магазинах.

Особливо вигідними можуть бути моделі попередніх колекцій і сезонні знижки. Перед покупкою важливо звіритися з таблицею розмірів конкретного виробника: американське маркування відрізняється від європейського.

Також потрібно враховувати вагу коробки та її розміри.

Одяг

Levi’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, The North Face та інші бренди часто пропонують у США ширший асортимент.

Найбільші знижки зазвичай з'являються під час сезонних розпродажів, Black Friday, Cyber Monday та clearance sale.

Одяг відносно легкий, тому кілька речей зручно купувати одночасно та об'єднувати перед міжнародним відправленням.

Дитячі товари

Carter’s, OshKosh, Gap, Old Navy та великі маркетплейси пропонують широкий вибір дитячого одягу, взуття й аксесуарів.

Часто товари продаються комплектами, що робить покупку вигіднішою. Для родини можна замовити одразу кілька речей і об'єднати їх в одну посилку.

Косметика

У США представлений великий вибір косметики та засобів догляду. Покупців цікавлять Sephora, Ulta Beauty, Amazon та офіційні сайти брендів.

Але перед замовленням варто перевірити правила перевезення: парфумерія, аерозолі та деякі рідини можуть мати обмеження для авіадоставки.

Інструменти та автозапчастини

Американський ринок цікавий також інструментами DeWalt, Milwaukee, Makita та запчастинами для автомобілів.

Для важких товарів особливо важливо заздалегідь розрахувати вартість перевезення. Іноді авіа підходить для невеликого інструменту, а важкі замовлення вигідніше відправляти морем.

Під час купівлі автозапчастин обов'язково перевіряйте номер деталі та сумісність із конкретною моделлю автомобіля.

Як зрозуміти, чи справді покупка вигідна

Порівнювати потрібно не лише ціну товару в магазині.

Формула виглядає приблизно так:

ціна товару + доставка по США + міжнародне перевезення + можливі додаткові витрати.

Якщо річ коштує у США $100, а в Україні $115, після доставки економія може зникнути. Але якщо під час розпродажу американська ціна становить $100 проти $170–180 в Україні, покупка може залишитися вигідною.

Як заощадити на міжнародній доставці

Якщо товари замовлені в кількох магазинах, їх можна спочатку відправити на один американський склад, а потім об'єднати в одну міжнародну посилку.

Така доставка покупок зі США через Dnipro LLC дозволяє отримувати замовлення з різних інтернет-магазинів на американський склад та організовувати їх подальше відправлення в Україну.

Перед оформленням варто перевірити тарифи, терміни, умови консолідації та обмеження для конкретної категорії товарів.

Коли краще купувати

Найвідоміші періоди розпродажів у США — Black Friday і Cyber Monday, але хороші знижки з'являються й в інший час: Memorial Day, Labor Day, Back to School, Prime Day та під час сезонних розпродажів.

Тому, якщо покупка не термінова, корисно деякий час стежити за ціною.

Висновок

Особливо цікавими для замовлення зі США можуть бути електроніка, брендовий одяг і взуття, дитячі товари, косметика, інструменти та автозапчастини.

Головне правило — порівнювати не цінник на американському сайті, а підсумкову вартість після доставки. Саме такий підхід дозволяє зрозуміти, де покупка справді дає економію.