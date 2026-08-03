Топ-5 гібридних авто з США який обрати під себе

Авто з США

Пальне в Україні дорожчає, тож самозарядний гібридний автомобіль з США зараз особливо актуальний. Батарея заряджається в дорозі від бензинового двигуна. Нижче – добірка з п’яти моделей. За даними Carfast Express середні ціни саме цих авто на аукціонах США зараз $6 400–$15 100, витрата пального 4,4–5,5 л/100 км.

Ціни топ гібридів з США на Copart і IAAI

Hyundai Elantra Hybrid – $6 400

Honda Civic Hybrid – $9 600

Honda Accord Hybrid – $10 300

Toyota Camry Hybrid – $14 200

Lexus ES 300h – $15 100

Яке гібридне авто з США купити в 2026?

Першою в розборі – Hyundai Elantra Hybrid: найдешевший у п’ятірці і один із найскромніших на пальному: 4,4–4,7 л/100 км. Якщо шукаєте седан під місто і не хочете переплачувати за бренд, на цю модель варто дивитися першою. Середня на торгах $6 400, в Україні за схожі часто просять ближче до $25 100. Торги дешевші приблизно на $12 500 ще до доставки й розмитнення.

Далі Honda Civic Hybrid. Підійде, якщо крутитесь у вузьких дворах і вам важливі габарити. Є седан і хетчбек, витрати пального близько 4,8–4,9 л/100 км. Ціна на аукціоні $9 600 проти локальних ~$34 400: запас до української ціни близько $17 500, один із найбільших у добірці.

Наступна в списку – Honda Accord Hybrid. Беріть, якщо потрібен більший багажник і плавніший хід, ніж у Camry, але люкс-ціна ES вам зайва. Витрата близько 4,9 л/100 км. Середня на торгах $10 300, у нас подібні продають біля $33 800, тобто майже на $15 900 дорожче за аукціонну середню.

Ще один варіант – Toyota Camry Hybrid. Має сенс для сім’ї й зими: у класі є повний привід AWD. З 2025 у США ця модель йде лише як гібрид, бензинової версії більше немає. Пальне 4,6–5,5 л/100 км залежно від комплектації. Торги $14 200, локально часто ~$34 400 – різниця близько $11 200, не рекорд у відсотках, але для сімейного седана з AWD уже привід порівняти ринки.

Закриває добірку гібридний Lexus ES 300h. Радимо, якщо готові платити за тишу салону: це єдиний класичний люкс-седан у п’ятірці. Пальне трохи вище за компакти – близько 5,1–5,3 л/100 км. На аукціоні $15 100, в Україні біля $35 400. Розрив близько $10 700 – найскромніший, тож сюди йдуть більше за комфорт, ніж за максимальний запас до ціни на вторинці.

Середні ціни в матеріалі зібрані по всіх комплектаціях кожної моделі, а не лише по топових чи базових. На українській вторинці частіше продають простіші й середні версії. Багатих комплектацій майже немає, це одиниці. Тож за локальну середню ціну ви в кращому разі отримуєте середню комплектацію.

На аукціоні США можна взяти багатшу комплектацію під свої потреби. Навіть з урахуванням ремонту після торгів така машина нерідко виходить приблизно на 15-20% дешевше, ніж середня ціна готового авто в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – продати машину стане складніше: українців попередили про важливу вимогу перед угодою.



