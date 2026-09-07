У Києві небайдужі врятували постраждалих під час російської атаки. Що має бути в аптечці кожного?

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3 вересня у Києві слухачі Київського міського центру підготовки громадян до національного спротиву надали домедичну допомогу чоловікові та жінці, які постраждали внаслідок російської атаки.

Автобус із групою повертався з навчання, коли неподалік упав російський ударний безпілотник. Слухачі курсу разом з інструктором Центру одразу кинулися допомагати постраждалим. До них долучилися й інші очевидці.

Як рятували життя?

Люди приносили власні аптечки та допомагали зупиняти кровотечу до прибуття екстрених служб. Швидко зупинити кровотечу вдалося за допомогою гемостатика українського виробника "Сента-Фарм".

Гемостатик — це кровоспинний засіб, який допомагає пришвидшити природне згортання крові. Його застосовують у разі інтенсивних кровотеч, зокрема на тих ділянках тіла, де неможливо або недоцільно накладати турнікет. Гемостатичний бинт дає змогу щільно заповнити рану безпосередньо біля джерела кровотечі, а його активні компоненти прискорюють утворення згустку.

Саме вчасно надана домедична допомога врятувала життя постраждалим. Перші хвилини після поранення є найкритичнішими, тут надзвичайно важливо якомога швидше зупинити кровотечу.

Колишній військовий та інструктор із тактичної медицини Микола Ковальчук розповідає:

"Те, що ми бачили вчора, — це була масивна крововтрата. Допомогу потрібно було надати протягом перших трьох хвилин. Це справді диво, адже зазвичай імовірність того, що поряд із постраждалими опиняться люди, які вміють надавати домедичну допомогу, не перевищує 10%. Я вважаю, що сьогодні кожен у нашій країні має пройти курси домедичної допомоги або тактичної медицини. Адже будь — яка будівля в Україні нині може опинитися під загрозою — заправка, торговий центр чи відділення “Нової пошти”. Також важливо мати із собою хоча б гемостатик: він не займає багато місця в сумці".

У компанії "Сента-Фарм" додають:

"За нинішньої інтенсивності російських обстрілів варто постійно носити із собою маленьку аптечку. У ній варто мати щонайменше гемостатик, турнікет, рукавички, бандаж, звичайний бинт, ножиці та маркер. Це має статись такою звичкою, як павербанк у сумці".

За додатковими коментарями звертайтесь:

Комунікаційниця “Сента — Фарм”, Ярослава Коба 0988849843