У Києві відбудеться бізнес-бранч «Енергія бізнесу: стійкість та розвиток»

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13 жовтня 2026 року бізнес-видання "ПЕРШИЙ БІЗНЕСНИЙ | BIZ" проведе бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість та розвиток". Подія об'єднає власників компаній, CEO, топ-менеджерів, інвесторів, управлінців та експертів для обговорення рішень, які допомагають бізнесу зберігати стійкість, трансформуватися та розвиватися в умовах тривалої невизначеності.

Бізнес-бранч відбудеться у ресторані Veranda on the River ("Веранда на Дніпрі") у Києві.

Головна ідея заходу – енергія, яка сьогодні рухає бізнес: енергія людей, лідерства, капіталу, технологій, партнерств, відповідальності та сильних управлінських рішень.

У фокусі програми – питання, з якими українські компанії працюють уже сьогодні: люди та корпоративна культура, КСВ та ESG, інвестиції та управління капіталом, технологічна незалежність, цифровізація, юридична безпека, репутація та комунікації.



Від команди та КСВ до інвестицій та технологій

Один із напрямків програми буде присвячено людям та трансформації ринку праці. Катерина Тюря, HRD ресторанів Veranda/Fenix, виступить із темою "PEOPLE: Сила команди. Люди, культура та технології в новій реальності". У центрі уваги команда, корпоративна культура та зміни, до яких сьогодні має адаптуватися бізнес. Важливою частиною програми стане панельна дискусія "Корпоративна соціальна відповідальність: за допомогою бізнес-стратегії". Її учасники будуть говорити про те, як соціальні ініціативи перетворюються на системну складову розвитку компаній, роботу з ветеранами та громадами, інклюзивність, безбар'єрність, ESG та вимірювання соціального впливу.

Ключове питання дискусії: де закінчується благодійність та починається стратегічна відповідальність бізнесу? Модератор – Дарія Сухенко, співзасновниця та креативна директор Trembita PR Agency. До дискусії приєднаються Валентина Йовенко, директор із корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1"; Олена Крекніна, директор з маркетингу AXOR INDUSTRY; Артем Гончаренко, PhD, керівник Інституту ветеранів КНУБА, Амбасадор Безбар'єрності МОН, Крістіна Івченко, керівник відділу зовнішніх комунікацій та зв'язків із громадськістю NOVUS Куди інвестувати вільний капітал Ще одна панель – "Вільний капітал під час невизначеності: куди інвестувати бізнесу?" — буде присвячена управлінню грошима в умовах війни, інфляції, валютних ризиків та обмеженої прогнозованості. Учасники порівнюють ОВДП, банківські продукти, нерухомість, інвестиції у власний бізнес, приватні та венчурні інвестиції з погляду потенційної прибутковості, ризику, ліквідності та горизонту інвестування.



До обговорення долучаються:

Модератор: Тарас Козак, засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР", депутат Київради, доктор філософії в галузі державного управління Учасники: Андрій Усенко, CEO та співзасновник "Твоє Коло", "Мясторія" та співвласник КУА "Профіт"; Сергій Наумов, президент Національної асоціації банків України; Тарас Кириченко, голова Наглядової ради "Нова Пошта", співзасновник TOLOKA.VC Технологічна незалежність та цифрова трансформація

Про технології як фактор конкурентоспроможності говоритиме Олександр Власишен, співзасновник та CEO "ГенКод Діагностик". Тема його виступу – "Технологічна незалежність як бізнес-стратегія: власна дослідницька здатність як конкурентна перевага". Окремий технологічний блок представить Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН із темою "Цифрова енергія бізнесу: як технології Linkos Group допомагають автоматизувати процеси, керувати даними та масштабуватися".

Як бізнесу захищатися від юридичних ризиків





Однією із ключових дискусій стане "Юридична безпека бізнесу в нових реаліях". У центрі обговорення законодавчі зміни, кримінально-правові ризики, дії правоохоронних органів, обшуки та перевірки, особиста відповідальність керівників, договірні ризики, форс-мажор та комунікації під час юридичної кризи. Практичне питання панелі: що власник бізнесу може зробити сьогодні, щоб завтра юридична проблема не перетворилася на кризу для всієї компанії? Модератор — Надія Шуляк, інвестиційний консультант, правозахисник, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Краун". Учасники: Ганна Щеннікова, керуюча партнерка Shchennikova & Partners Law Office; Денис Терещенко, керуючий партнер АТ ALERTES, адвокат зі спеціалізацією White-Collar Crime та стратегічного захисту бізнесу з кримінальних проваджень; Маргарита Федорова, керівник адвокатського бюро AXIMUS LAW FIRM, голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва. Довіра та репутація в умовах невизначеності

Комунікаціям буде присвячена панельна дискусія "Комунікації в епоху невизначеності: як зберігати довіру, коли правила постійно змінюються".

Модеруватиме дискусію Дмитро Чепур, керівник відділу спецпроектів бізнес-видання Mind UA.

Серед учасників – Анастасія Гриневич, менеджер із комунікацій AB InBev Efes Ukraine; Дмитро Самолюк, Head of Digital "Ми — Україна" та "Ми Україна"; Любов Підгірна, співзасновниця ТОВ "МСП"; Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis; Лілія Олійник, бізнес-леді та громадський діяч, засновниця ТМ ilive, голова ГО "Живу в гармонії".

У центрі розмови репутація, PR, кризові комунікації, інформаційні ризики та довіра до бізнесу в умовах, коли правила та інформаційне середовище постійно змінюються.

Організатори відзначають Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов, що бізнес-бранч створюється не лише як дискусійний майданчик. Важливою складовою події стане нетворкінг між власниками компаній, керівниками, інвесторами та експертами, обмін практичним досвідом та пошук нових партнерств.

Серед партнерів заходу: Veranda on the River, Твоє Коло Principessa Jewellery Group , Yamagiwa , BARAKA , AB InBev Efes Ukraine , Мережа аптек "9-1-1", Аква Миргород , Linkos Group , MSP (Mastery Presents) , Shennikova & ARD AS Detailing 4К

Інформаційну підтримку заходу надають: "Ми-Україна", "Ми-Україна", РБК-Україна , 33 канал , Mind UA , медіахолдинг "Апостроф" , "Коментарі", Delo.ua , " Мінфін" , Finance.ua , SPEKA і . Business PRO , GLORY Magazine , Best People Club , BUT.IN.UA , Super Lady , Infovision, ProfBuild , Power Mental

Дата: 13 жовтня 2026 року

Місце: Veranda on the River ("Веранда на Дніпрі"), Київ

Вартість участі: 2500 грн, Реєстрація на бізнес-бранч

Участь – за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.





