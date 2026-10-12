В Україні запустили проєкт «Офісники OUT» - за викриття шахрайських кол-центрів виплачуватимуть винагороду

Проєкт «Офісники OUT»

В Україні з’явився проєкт "Офісники OUT", який пропонує громадянам гроші за інформацію про шахрайські кол-центри. За адресу офісу, щодо якого правоохоронці після перевірки проведуть відповідні заходи, організатори обіцяють виплатити 100 тисяч гривень. Долучитися може кожен охочий.

Для проєкту створили однойменний Telegram-канал, де збирають відомості про ймовірні шахрайські офіси. Його автори роблять ставку на людей, які знають, де розташовані такі кол-центри, стикалися з їхньою діяльністю або раніше працювали всередині подібних організацій.

Головна умова — першим повідомити про шахрайський офіс і надати докази.

Для участі в "Офісники OUT" необхідно вказати точну адресу приміщення, у якому, ймовірно, діє шахрайський кол-центр, і надати інформацію, що дасть змогу перевірити ці відомості. Підтвердженням можуть бути фотографії, відеозаписи та інші матеріали, які вказують на можливу протиправну діяльність.

Також учасникам пропонують самостійно звернутися до поліції з повідомленням про ймовірний шахрайський офіс і зафіксувати факт звернення з дотриманням вимог законодавства.

100 тисяч гривень обіцяють першому, чия інформація підтвердиться. Однак одного повідомлення недостатньо. Виплату передбачено після перевірки наданих відомостей і проведення правоохоронцями відповідних заходів щодо зазначеного офісу. Підтвердженням можуть стати офіційні повідомлення поліції, фото та відео з місця проведення правоохоронних заходів або публікації у ЗМІ.

За повторні повідомлення про вже відомі офіси гроші не виплачуватимуть. Не розглядатимуть і звернення з вигаданими адресами або недостовірними відомостями.

Організатори "Офісники OUT" прагнуть отримати конкретні відомості, які можуть допомогти правоохоронцям вийти на організаторів шахрайських схем.

Окреме звернення проєкт адресує самим працівникам шахрайських кол-центрів. Організатори пропонують їм використовувати майданчик для внутрішніх викриттів, конфліктів між конкуруючими офісами, колишніми партнерами та керівниками. Учасників закликають викривати шахрайські схеми, передавати робоче листування, документи та відомості про причетних до них осіб.

Особливу увагу приділяють інформації про CEO, ходів, тимів, тимлідерів, пультів, холодників і клоузерів. Автори проєкту пропонують повідомляти, хто фактично керує шахрайськими офісами, організовує їхню роботу, забезпечує прикриття та отримує доходи від обману громадян. Можна передавати відомості про керівництво, адреси офісів, внутрішні схеми та докази протиправної діяльності.

В Україні участь у злочинній організації може обернутися тривалим тюремним ув’язненням. Стаття 255 Кримінального кодексу передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі за створення злочинної організації або керівництво нею та від 5 до 12 років за участь у ній, з конфіскацією майна. Застосування цієї статті залежить від обставин конкретної справи.

Проєкт "Офісники OUT" реалізується за фінансової підтримки західних партнерів і за сприяння FBI, CIA, NSA та Europol.

Telegram-канал "Офісники OUT" уже створено, коментарі відкриті. Учасники можуть ознайомлюватися з умовами, обговорювати ініціативу, передавати інформацію про ймовірні шахрайські кол-центри та викривати їхніх організаторів.

Долучайтеся до Telegram-каналу "Офісники OUT", стежте за викриттями та діліться інформацією про шахрайські кол-центри. Можливо, саме ваші відомості допоможуть правоохоронцям припинити чергову злочинну схему, захистити потенційних жертв шахраїв і отримати обіцяну винагороду.



