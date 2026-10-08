Як розлучитися в Україні: три законні шляхи та складні ситуації

Насправді законодавство пропонує зрозумілу систему, у якій шлях залежить від кількох обставин. Розберімо її по порядку.

Розірвання шлюбу в Україні можливе трьома основними способами: через орган ДРАЦС (зокрема онлайн у "Дії"), через суд за спільною заявою подружжя та через суд за позовом одного з подружжя. Вибір визначають два питання: чи є спільні неповнолітні діти і чи згодні на розлучення обоє.

Шлях 1. ДРАЦС — якщо немає дітей і є згода

Подружжя без спільних неповнолітніх дітей, яке разом вирішило розлучитися, звертається до ДРАЦС або подає заяву в "Дії". Державне мито — 8,50 грн, а шлюб розривають через місяць після подання заяви, якщо її не відкликали. Без суду можна обійтися й тоді, коли другого з подружжя визнано безвісно відсутнім чи недієздатним.

Шлях 2. Суд за спільною заявою — якщо є діти, але немає конфлікту

Коли в подружжя є неповнолітні діти, але обоє згодні розлучитися, до суду подають спільну заяву разом із письмовим договором: з ким проживатимуть діти, як другий із батьків братиме участь у вихованні та в якому розмірі сплачуватиме аліменти. Суд перевіряє, чи відповідає заява справжній волі подружжя і чи не будуть порушені права дітей, та ухвалює рішення не раніше ніж через місяць після подання заяви.

Шлях 3. Позов одного з подружжя — якщо згоди немає

Якщо один із подружжя проти розлучення або не виходить на зв'язок, другий подає позов. Судовий збір у 2026 році становить 1 331,20 грн. Суд може надати строк на примирення — до шести місяців, але змусити людину залишатися в шлюбі не може: якщо подальше спільне життя неможливе, шлюб розірвуть.

Є важливе обмеження: чоловік не може подати позов про розірвання шлюбу під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Складні ситуації

Один із подружжя за кордоном. Після 2022 року це, мабуть, найпоширеніший сценарій. Без дітей можна розлучитися через "Дію", консульство або подавши нотаріально засвідчену заяву до ДРАЦС. Для суду особиста присутність не обов'язкова: позов подають через "Електронний суд", а брати участь у засіданнях можна в режимі відеоконференції або через представника.

Один із подружжя — військовослужбовець. Розлучитися можна, але суд зважає на те, що людина проходить службу й не завжди має змогу брати участь у процесі. Це впливає на строки та тактику ведення справи.

Місце проживання другого з подружжя невідоме. Це не перешкода для позову: суд може отримати дані з реєстру, а відповідача, чия адреса невідома, викликають через оголошення на офіційному вебпорталі судової влади.

Що відбувається після розлучення

Шлюб, розірваний судом, припиняється в день набрання рішенням законної сили — за загальним правилом через 30 днів, якщо його ніхто не оскаржив. Повернути дошлюбне прізвище можна як під час, так і після розлучення. Спільне майно автоматично не ділиться: для цього потрібен договір або окремий позов, а звернутися до суду після розірвання шлюбу можна протягом трьох років із моменту, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення свого права.

Обов'язок утримувати дітей не залежить від того, як саме розірвано шлюб. Розмір аліментів можна визначити договором між батьками або рішенням суду — зокрема в тому самому процесі, де розглядають позов про розірвання шлюбу. Мінімальний розмір встановлює закон і прив'язує його до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Хоч би який шлях вам підходив, питання дітей і майна варто продумати заздалегідь — саме вони найчастіше перетворюють просте розлучення на тривалий процес.