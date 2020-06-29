В одних трусах и на коне: в Киеве сняли необычного покупателя в супермаркете (ВИДЕО)

Скриншот из видео

В Киеве в одном из супермаркетов произошел курьезный инцидент: мужчина заехал за покупками в помещение верхом на лошади. Из одежды у всадника было лишь нижнее белье. Видео курьеза опубликовало сообщество в Facebook "Киев оперативный".

Согласно с уведомлением покупателя заметили на проспекте Георгия Гонгадзе, 5.

"В труселях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика", - говорится в публикации.

Как можно услышать из видео, обнаженный всадник свой заезд на лошади в супермаркет объяснил тем, что хотел так компенсировать неподобающий внешний вид. В ответ на просьба слезть с коня мужчина заявил решительное "нет": "Как я в трусах пойду?".

Кроме того, на ролике можно услышать, что экстравагантный покупатель прибыл в магазин за двумя бутылками пива. По словам очевидцев, вероятно, это была уже добавка, поскольку человек, похоже, пребывал в нетрезвом виде.

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве парень залез на поезд и загорелся. В Сети опубликовано видео. Подробности инцидента на центральном вокзале в Киеве, где загорелся парень, рассказала полиция.

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