В Сети показали видео смертельного задержания еще одного афроамериканца в США

До смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которая повлекла массовые протесты против расизма в США, американская полиция уже грубо задерживала другого темнокожего мужчину. Видео задержания афроамериканца опубликовало издание NBC News.

Так, 20 мая в 2019 году офицеры задержали 42-летнего Деррика Скотта, который неоднократно просил у них лекарства и говорил, что не может дышать. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные кадры с нагрудной камеры, снятые после ареста в Оклахома-Сити. Там подозреваемый говорил: "Я не могу дышать". После мужчина скончался в больнице.

"Мне все равно", - отвечал задерживаемому один из офицеров.

"Вы можете дышать просто отлично", - слышно на видео от другого офицера.





Вскрытие, полученное NBC News, указывает на такую причину смерти как коллапс легкого. Однако там не указано, что к смерти привели действия полиции: зато включены такие факторы смерти, как недавнее употребление наркотиков, астма, болезнь сердца, эмфизема (заболевание легких – ред.)

Следует отметить, что погибший был задержан после того, как поскандалил с людьми, при этом размахивая оружием. На видео можно увидеть, что копы вынимают из кармана Скотта пистолет.

Напомним, в толпу протестующих в США въехал автомобиль. Опубликовано видео.

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