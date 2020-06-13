ВИДЕОФАКТ: дроны засняли миграцию более 60 тыс. черепах на Большом барьерном рифе

Дроны засняли миграцию 64 тысяч зеленых морских черепах на Большом барьерном рифе. Об этом сообщают в Great Barrier Reef Foundation.

Снимки были сделаны беспилотником в рамках проекта по восстановлению острова Рейн. Так, управляющая Фондом "Большой барьерный риф" Анна Марсден поздравила исследователей с выдающейся работой и результатами.

"Мы видим крупнейшую в мире миграцию зеленых черепах, запечатленную на этих необычных изображениях беспилотников, которые помогают документировать наибольшее количество черепах, наблюдаемое с тех пор, как мы начали проект по восстановлению острова Рейн", - сказала Мардсен.





По ее словам, это важное исследование объединяет науку и технологию. Отметим, что Рейн-Айленд, к которому и мигрируют на снимках животные, является крупнейшим в мире местом гнездования зеленых черепах.

"Мы принимаем меры для улучшения условий гнездования на острове, в частности речь идет о строительстве ограждений, которые помогут предотвратить гибель черепах", - добавили в фонде.

Сообщается, что данный проект рассчитан на 5 лет, на восстановление острова выделено 7,95 млн долларов.

Как сообщалось, 500 видов животных вымирают в 100 раз быстрее из-за влияния человечества.

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