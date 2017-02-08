Что стоит за отказом двух телеканалов переходить на цифровое вещание

Медиагруппы «Интер Медиа Групп» и «1+1 медиа» заявили о необходимости перенести дату отключения аналогового наземного телевещания на более поздний срок

Соответствующее письмо, в котором компании выразили желание продлить срок перехода на цифровое эфирное ТВ до 2019 года, телеканалы направили в Кабмин в конце января текущего года.

При этом со стороны телеканала с самым обширным аналоговым покрытием – государственного Первого Национального («UA:Перший») – никаких возражений относительно перехода на «цифру» не поступало.

В чем же интрига – почему две самые крупные национальные медиагруппы, традиционно находящиеся в оппозиции друг к другу, вдруг подготовили практически одинаковые заявления и высказались против ранее согласованного процесса?

Хронология перехода на «цифру»

Напомним, на заре независимости Украины аналоговые частоты от УТ-1, УТ-2 и УТ-3 достались Первому Национальному каналу, «Интеру» и «1+1» соответственно. Сейчас использование аналогового сигнала является морально устаревшим и весьма затратным, кроме того, без отказа от аналогового ТВ невозможно развитие полноценных систем связи 4G. Так что переход на «цифру» – это лишь вопрос времени.

Последней согласованной датой отключения аналогового телевещания в Украине и окончательного перехода на цифровые стандарты значится 30 июня 2017 года. Эта дата согласована в контексте планов модернизации телевещания и международными обязательствами (в частности, по соглашению «Женева-2006»), утвержденными 11 лет назад.

По первоначальному плану и в соответствии с прописанными в женевском договоре сроками переход с аналогового телевидения на цифровое должен был состояться в июне 2015 года. Однако реалии оказались таковы, что ни население, ни инфраструктура, ни государство оказались не готовы к столь быстрому отказу от аналогового эфирного телевидения. Поэтому в июне 2015 года – буквально за неделю до запланированной даты перехода на «цифру» – Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил об отсрочке перехода на цифровое ТВ до марта 2016 года.

Тогда было решено, что переход на цифровое вещание будет проходить в четыре этапа. Сначала аналоговое телевидение предполагалось отключить в Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Закарпатской областях, Севастополе и Крыму. Затем без аналога планировали оставить Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую, Одесскую области. Третий этап должен был коснуться Полтавской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областей. Последними от аналогового вещания должны были быть отключены Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области.

В итоге окончательной датой отключения аналогового телевещания в Украине было обозначено 30 июня 2017 года. Но, как теперь стало ясно, «Интер Медиа Групп» и «1+1 медиа» хотят остаться в аналоговом вещании до 2019 года.

Цифровое вещание – конец монополии «Интера» и «1+1»

Наиболее распространенным является мнение, в соответствии с которым «Интер» и «1+1» за счет продления аналогового вещания стремятся сохранить влияние на наименее обеспеченные слои населения и пожилых избирателей в преддверии президентских выборов 2019 года. Ведь именно этот электорат проще всего контролировать: альтернативных источников получения информации у малообеспеченных и стариков, кроме ТВ, в общем-то и нет.

В группе «1+1 медиа» с этим не согласны и трактуют стремление сохранить аналоговый сигнал несколько иначе.

«По лицензионным условиям «Зеонбуд» (единственный провайдер цифрового ТВ – ред.), зона охвата населения Украины должна равняться 95%. По нашей экспертной оценке, зона охвата населения сигналом Т2 меньше на 15-20% и находится в пределах 80-85%», – отметил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания «1+1 медиа» Андрей Мальчевский.

Впрочем, в самой «1+1 медиа» подтверждают, что те 15%, которые по мнению аналитиков «1+1» могут не получить цифровой сигнал, – это действительно самые незащищенные слои населения.

Сколько же их – незащищенных? Если ориентироваться на данные последней переписи населения, это 7,8 млн. человек, а если исходить из оценочных данных о том, что около 8 млн. украинцев фактически эмигрировали (с учетом нелегальных трудовых мигрантов), то цифра сокращается до 6,6 млн. человек или и того меньше.

Если же принять на веру озвученный «Зеонбудом» показатель охвата населения 95%, то с введением «цифры» без телевизионного сигнала могут оказаться от 2,2 млн. до 2,6 млн. человек.

Итак, речь идет о цифре между 2,2 млн. и 6,6 млн. (если все же признать, что население Украины уже далеко не 52 млн. человек). Допустим, что и «Зеонбуд», и «1+1» немного манипулируют цифрами – каждый в свою пользу. В таком случае истина где-то посередине, а значит, «незащищенных» слоев населения, о которых так пекутся «Интер» и «1+1», около 4,4 млн. человек.

Впрочем, в данной статистике не учтен тот факт, что из самых депрессивных районов (они же по традиции – с самым плохим приемом ТВ-сигнала) происходит наиболее массовая миграция – как за пределы Украины, так и внутри страны. Формально жители этих районов еще прописаны в зоне плохого приема сигнала и учитываются в статистике телеканалов, но фактически они живут или работают либо в ближайших областных центрах, либо же за границей. Эти люди – бóльшая часть тех самых «незащищенных», так что реально в зоне плохого приема сигнала проживают максимум 1-1,5млн. человек.

И это притом, что приведенная статистика «незащищенных» слоев не учитывает физическую невозможность вещания на оккупированных территориях густонаселенных Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Совокупно на оккупированных территориях проживают около 4 млн. граждан Украины, которые до сих пор формально учтены в статистике телеканалов.

В итоге при более тщательном рассмотрении оказывается, что реально на территориях, где прием цифрового сигнала невозможен (и то по состоянию на данный момент), проживает всего несколько сотен тысяч человек. И из-за них в общем-то тормозится переход отечественного ТВ-вещания на современные международные стандарты.

При этом обычно умалчивается, что, помимо цифрового вещания, есть еще кабельное и спутниковое телевидение. И если учесть их покрытие, то окажется охват населения альтернативными аналоговому ТВ способами поставки сигнала будет выше 100%.

Этой статистикой – реальной – «Интер» и «1+1» безусловно владеют (хотя и демонстрируют в своих релизах и официальных заявлениях другие цифры). Вряд ли они стали бы так активно бороться за столь скудный электорат. Так в чем же дело?

А том, что переход на «цифру» предполагает вещание 32 телеканалов в хорошем качестве, тогда как сейчас эфирное вещание предлагает зрителю скромное «меню» из «UA:Першого», «Интера», «1+1», да еще пары-тройки местных телеканалов. Таким образом, переход на «цифру» грозит «Интеру» и «1+1» утратой монополии на рынке.

Кроме того, аналоговое телевидение – это действительно больше удел пожилых телезрителей с устоявшимися взглядами, поведение которых в преддверии выборов намного проще спрогнозировать.

«Цифру» ведь больше молодые будут смотреть. А пожилая аудитория – это электорат», – пояснил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Уточним, что «Интер» и «1+1» сейчас находятся в оппозиции к действующей власти. В качестве собственников первого называют олигархов Дмитрия Фирташа, Валерия Хорошковского и Сергея Левочкина. «Интер» неоднократно обвиняли в подыгрывании российской власти. «1+1» принадлежит Валерию Коломойскому, у которого отношения с Петром Порошенко после национализации ПриватБанка находятся не в самой лучшей стадии.

В этой ситуации потеря монополии на рынке предоставления телевизионных услуг для владельцев обеих медиагрупп в преддверии президентских выборов будет очень некстати. И, разумеется, ситуативные союзники «Интер» и «1+1» сделают все возможное, чтобы отсрочить внедрение «цифры».

Для чего нужно переходить на цифровое эфирное телевещание:

аналоговое ТВ смотрит меньше 5% населения;

аналоговое ТВ очень затратное;

освободившиеся частоты аналогового ТВ критично необходимы для запуска мобильной связи следующего поколения – 4G;

внедрение цифрового телевещания является одним из обязательств Украины в рамках международного соглашения «Женева-2006» (аналоговое ТВ создает помехи соседним странам: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдове).

Цифровое телевещание: