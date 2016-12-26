О страшных последствиях смартфонов для глаз, рассказали врачи
26/12/2016 10:52
Дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые
Смартфоны с большим экраном влияют на зрение человека намного пагубнее, нежели телевизоры или компьютерные мониторы
Ученые туманного Альбиона провели исследование, результаты которого оказались очень неутешительными для любителей подолгу «зависать» в смартфоне.
Медики выяснили, что смартфоны с большим экраном влияют на зрение человека намного пагубнее, нежели телевизоры или компьютерные мониторы. Специалисты рекомендуют использовать телефоны толь в меру необходимого, эксплуатировать гаджет только держа на расстоянии минимум 30 сантиметров от глаз.
У человека может развиться близорукость, если не придерживаться вышеописанных рекомендаций.
Особое внимание специалисты уделили детям, поскольку в одном из последних исследований было выяснено, что дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые. Родители в обязательном порядке должны контролировать время, которое их чада затрачивают за играми на смартфонах или планшетах.
Профессор офтальмолог Дэвид Аллаба, рассказал, что с момента появления первых смартфонов в продаже (1997 год) число пациентов с близорукостью возросло до 35%. Специалист считает, что в следующем десятилетии этот показатель вырастит до 50%, а вот уже в 2033 году проблема близорукости может затронуть половину населения в возрасте до 30 лет.
Фото: babyzzz.ru
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