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Здоровье

О страшных последствиях смартфонов для глаз, рассказали врачи

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Дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые

Дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые

Смартфоны с большим экраном влияют на зрение человека намного пагубнее, нежели телевизоры или компьютерные мониторы

Ученые туманного Альбиона провели исследование, результаты которого оказались очень неутешительными для любителей подолгу «зависать» в смартфоне.

Медики выяснили, что смартфоны с большим экраном влияют на зрение человека намного пагубнее, нежели телевизоры или компьютерные мониторы. Специалисты рекомендуют использовать телефоны толь в меру необходимого, эксплуатировать гаджет только держа на расстоянии минимум 30 сантиметров от глаз.

У человека может развиться близорукость, если не придерживаться вышеописанных рекомендаций.

Особое внимание специалисты уделили детям, поскольку в одном из последних исследований было выяснено, что дети на 50% дольше засиживаются за гаджетами, нежели взрослые. Родители в обязательном порядке должны контролировать время, которое их чада затрачивают за играми на смартфонах или планшетах.

Профессор офтальмолог Дэвид Аллаба, рассказал, что с момента появления первых смартфонов в продаже (1997 год) число пациентов с близорукостью возросло до 35%. Специалист считает, что в следующем десятилетии этот показатель вырастит до 50%, а вот уже в 2033 году проблема близорукости может затронуть половину населения в возрасте до 30 лет.

Фото: babyzzz.ru

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Теги: гаджеты, зрение, очки

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