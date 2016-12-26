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Специалисты рассказали, как предотвратить отравление в праздники

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Правильное хранение продуктов и их обработка защитит вас от пищевого отравления

Правильное хранение продуктов и их обработка защитит вас от пищевого отравления

Главный риск праздничного застолья состоит в инфекционном отравлении

Специалисты разработали рекомендации, которые позволяют предотвратить отравление за праздничным столом в новогоднюю ночь. Они очень просты и не требуют много времени.

По мнению ученых из университета Лэстера главный риск праздничного застолья состоит в инфекционном отравлении. Для того чтобы защититься от него, перед пиршеством нужно мыть руки, не забывая то же самое делать после посещения туалета и перерыва на танцы, «перекуры», переключение телеканалов.

Не помешает особая тщательность в поддержке кухни в чистоте, что значительно снизит вероятность попадания микробов в пищу. Посуду перед подачей на стол желательно обдавать крепким кипятком.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы продукты в холодильнике были хорошо закрыты, иначе может произойти взаимное заражение, особенно если там лежит мясо убитых животных или куриные яйца рядом с открытым блюдцем с вареньем.

Не стоит забывать, что при приготовлении мясных продуктов необходима длительная термическая обработка, позволяющая убить в толще белка и жира не только источник ботулизма, но и цисты разнообразных глистов.

Фото: 4tololo.ru

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Теги: праздник, отравление, продукты

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