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Здоровье

Найдена неожиданная причина головных болей

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Чтобы избавиться от боли, нужно перестать скрипеть зубами

Чтобы избавиться от боли, нужно перестать скрипеть зубами

Нехватка физических нагрузок, плохая осанка, усталость или обезвоженность может быть причиной головной боли

Ученым удалось выяснить, каким образом можно бороться с наиболее распространенной и мучительной разновидностью головных болей. Оказывается, для этого нужно всего-лишь перестать скрипеть зубами по ночам.

Головные боли тензионного типа традиционно длятся от 30 минут до нескольких часов, однако они могут продолжаться до нескольких дней. Их причинами бывают нехватка физических нагрузок, плохая осанка, усталость или обезвоженность. Однако теперь эксперты выяснили, что к подобного рода болям может приводить бруксизм или зубовный скрежет. В большинстве случаев люди скрежещут зубами неосознанно во время сна, часто даже не подозревая об этом.

Распространенными причинами бруксизма являются стресс и тревожное состояние. Иногда данное расстройство ухудшается из-за курения, алкоголя и кофеина. Головные боли у жертв бруксизма возникают из-за длительного мышечного напряжения. Также зубовный скрежет может стать причиной болей в челюсти и лице.

По статистике, с бруксизмом сталкивается каждый 10-й житель нашей планеты в тот или иной период времени. Для большинства людей это расстройство не является длительным, но его не следует игнорировать, так как оно может быть признаком сильного стресса. В долгосрочной перспективе бруксизм повреждает зубы, разрушая пломбы, негативно влияя на прикус и увеличивая чувствительность зубов.

Вначале врачу необходимо определить причину бруксизма, а затем вручить пациенту специальную защитную капу из мягкого пластика, которую необходимо носить по ночам для защиты от зубовного скрежета. Ее использование потребуется для полного исчезновения симптомов бруксизма.

Фото: kz.spine5.com

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Теги: головная боль, осанка

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Найдена неожиданная причина головных болей

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