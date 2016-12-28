Как есть сладкое и не толстеть, выяснили медики

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Микробиом перерабатывает пищу и не дает откладываться жиру

Микробиом перерабатывает пищу и не дает откладываться жиру

Не набирать вес при употреблении большого количества сладкого поможет «правильная» микрофлора кишечника

Израильские врачи выяснили, почему некоторым людям удается не придерживаться диеты, есть много сладкого и при этом не набирать вес.

Ученые собрали группу добровольцев для эксперимента. Участникам было поручено в течение каждого дня, подробно описывать в дневнике питания, сколько и чего они съели. По итогам было произведено контрольное взвешивание всех испытуемых.

Специалисты установили, что некоторым участникам было легко не набирать вес при употреблении большого количества углеводов по причине состава их кишечной микрофлоры. Микробиом их кишечника так успешно, что она не успевала откладываться в виде жировых отложений.

Фото: euro-shoping.net

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Теги: сладости, лишний вес, микрофлора кишечника

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