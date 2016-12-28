Ученые нашли растение, которое вылечит туберкулез

Артемизинин, содержащийся в полыни, способен ускорить лечение туберкулеза

Ученые из Университета Мичигана (США) выяснили, что полынь однолетняя способна вылечить туберкулез. Результаты проведенной научной работы были переданы в профильное издание для публикации.

Как выяснилось, в однолетней полыни содержится компонент артемизинин, который очень эффективен при лечении малярии. Специалисты пришли к выводу, что данная составляющая способна ускорить лечение туберкулеза. В ходе эксперимента было установлено, что именно вакцина, полученная на основе артемизинина, значительно ускоряет действие антибиотиков, которые применяются к больным с диагнозом туберкулез.

Необходимо еще провести ряд экспериментов и лабораторных анализов, чтобы гипотеза приобрела статус научного факта. Так как исследования по профилю на сегодняшний день не проводились. Ученые выясняют наличие в артемизинине составляющей, которая способна вызвать привыкание организма

Фото: minipedia.org.ua