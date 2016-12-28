МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Ученые нашли растение, которое вылечит туберкулез

0

Полынь однолетняя поможет вылечить туберкулез

Полынь однолетняя поможет вылечить туберкулез

Артемизинин, содержащийся в полыни, способен ускорить лечение туберкулеза

Ученые из Университета Мичигана (США) выяснили, что полынь однолетняя способна вылечить туберкулез. Результаты проведенной научной работы были переданы в профильное издание для публикации.

Как выяснилось, в однолетней полыни содержится компонент артемизинин, который очень эффективен при лечении малярии. Специалисты пришли к выводу, что данная составляющая способна ускорить лечение туберкулеза. В ходе эксперимента было установлено, что именно вакцина, полученная на основе артемизинина, значительно ускоряет действие антибиотиков, которые применяются к больным с диагнозом туберкулез.

Необходимо еще провести ряд экспериментов и лабораторных анализов, чтобы гипотеза приобрела статус научного факта. Так как исследования по профилю на сегодняшний день не проводились. Ученые выясняют наличие в артемизинине составляющей, которая способна вызвать привыкание организма

Фото: minipedia.org.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: туберкулез

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Найден новый способ борьбы с туберкулезом

Найден новый способ борьбы с туберкулезом

"> Украина в тридцатке лидеров по заболеванию туберкулезом

Украина в тридцатке лидеров по заболеванию туберкулезом

"> Эксперты приблизились к победе над туберкулезом

Эксперты приблизились к победе над туберкулезом

"> Открыт принципиально новый способ лечения туберкулеза

Открыт принципиально новый способ лечения туберкулеза

Загрузка...

Последние новости

20:43

В Анталии нынешний турсезон назвали худшим за последние 12 лет

20:25

Народные депутаты поддерживают законопроект о защите русского языка

20:11

Автомобили из ЕС позволили облагать спецпошлинами

20:10

Инженер «Завода им. Малышева», вынесший секретные документы, отделался штрафом

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии »

Запорожье

Новогодние подарки "особым" людям не дошли (ФОТО)

Новогодние подарки "особым" людям не дошли (ФОТО) »

Одесса

В Одессе объявили штормовое предупреждение

В Одессе объявили штормовое предупреждение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.