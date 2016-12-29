Медики рассказали, как защитить ребенка от астмы

Омега 3 снижает предрасположенность малышей к проявлениям астмы к 3-5 годам

Если беременная женщина будет принимать рыбий жир, то это значительно сократит риск астмы у её будущего ребенка, уверены специалисты. При этом акцентируется внимание на дозы препарата, которые принимали женщины-добровольцы в ходе исследований в Дании.

Группа учёных из научного университета Копенгагена, завершила трех летнее исследование, направленное на изучение пользы рыбьего жира для молодых беременных женщин. Было установлено, что на фоне увеличивающихся случаев диагностики астмы, у младенцев, в случае потребления их мамами жирных аминокислот, наблюдается обратная тенденция.

Рыбий жир прописывается роженицам, так как «омега 3», наиболее ценный компонент жира, снижает предрасположенность малышей к проявлениям астмы к 3-5 годам. В трёхлетнем опыте принимали участие 700 молодых женщин, имеющих грудных детей, кормящих их грудью. Мамы принимали капсулы по 2,4 грамма с рыбьим жиром, другая группа принимала такие же капсулы с оливковым маслом.

В процессе длительного изучения выяснилось, что у группы младенцев, чьи матери принимали рыбий жир, к 3-5 годам нарушения в виде проявлений астмы находились на уровне 15%. Во второй группе, принимавшей оливковое масло, эта доля составила 24%.

В первой группе также наблюдалось меньше случаев заболевания пневмонией, бронхитом, а также другими простудными заболеваниями.

Фото: nebolet.com