Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней

Лечение будет производиться с помощью специальных нано-дисков

Американские ученые из Миннесоты сообщили о том, что разработали уникальную терапевтическую вакцину, которая способна излечить любого человека от рака. Накапливаться лекарство будет в специальных нано-дисках. Именно с их помощью и будет производиться лечение.

Специалисты уже рассказали о том, что с их помощью разрушили несколько небольших опухолей, тестируя лекарство на животных.

Как утверждают медики, сначала они провели ряд уникальных опытов на мышах, у которых было зафиксировано распространение раковых клеток. Нано-диски же помогли осуществить ликвидацию болезнетворных наростов на протяжении десяти дней, которые обозначались врачами, как период для терапии. Также, новая терапия поспособствовала факту того, что организмы мышей утратили возможность дополнительного деления раковых опухолей в организме мышей.

Вакцину повторно вводили в организм спустя несколько дней после первого укола. Главной особенностью этого способа лечения является факт того, что опухоль удалось достаточно эффективно устранить, не оказывая на организм токсичное воздействие. Также был предотвращен рост раковых клеток.

По словам ученых, их открытие должно помочь онкологии в нахождении универсального способа для лечения болезней.

Фото: newvz.ru