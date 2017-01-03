Топ-10 самых эффективных упражнений для ягодиц

Улучшить форму живота и ягодиц, двух частей тела, которыми каждая женщина хочет похвастаться поможет упражнение «порхающие ноги»

Каждому человеку хочется, чтобы его фигура вызывала зависть и восхищение. В то время как многие мужчины сосредоточены на потере лишних килограммов, создании кубиков пресса и наращивании бицепсов, девушки истово выполняют самые эффективные упражнения для ягодиц дома и в спортзале, чтобы идеально «вписаться» в узкие новые джинсы и не потолстеть.

Если вы мечтаете сделать свою пятую точку более красивой и подтянутой, мы предлагаем топ самых лучших упражнений для бедер и ягодиц. Их нужно выполнять три раза в неделю, желательно вместе с кардио нагрузками, такими как бег. Это гарантирует, что у вас не разовьется мышечный дисбаланс, из-за которого тело может выглядеть несколько непропорционально.

Каждое упражнение повторяйте по десять раз, делая более сложные вариации, выполняя упражнение более медленно или давая телу большую нагрузку при каждом повторении.

10. Глубокие приседания

При выполнении приседаний, особенно без дополнительного веса, лучше приседать так низко как вы можете, сохраняя спину прямой. Ноги поставьте на ширину плеч или чуть шире. Для того чтобы убедиться, что ваша верхняя часть спины прямая, вы можете держать руки прямо на уровне груди. Сцепите ладони в замок и держите тыльными сторонами к себе. Когда встаете, пятки от пола не отрывайте.

9. «Всадница»

Очень полезное упражнение для тех, кто хочет накачать ягодицы. Встаньте прямо, ноги поставьте широко, носки должны быть направлены в противоположные стороны. И приседайте неглубоко, движение должно быть таким, как будто вы собираетесь сесть на стул. Ваши бедра должны быть параллельны земле, спина прямой. При выполнении упражнения может ощущаться легкая боль в ногах, но не сдавайтесь. Постарайтесь удержать эту позицию подольше. Новички обычно начинают с 15 секунд и постепенно увеличивают время тренировки. Опытные «всадницы» могут удерживать позицию в течение 5 минут.

8. Выпад

Восьмым номером идет отличное динамическое упражнение, которое служит для подтяжки ягодиц и обеспечивает хорошую тренировку сердечно-сосудистой системы. Встаньте так, чтобы ступни находились параллельно друг другу, а ноги были на расстоянии чуть шире бедер. Слегка прогните спину в пояснице и немного согните колени. Сделайте большой шаг вперед, сместив центр тяжести на выставленную вперед ногу. Держите спину прямо. Присядьте на переднюю ногу, держа согнутое колено так, чтобы оно, по возможности, находилось ближе к полу. Поднимитесь и сделайте шаг назад, чтобы ноги вернулись в исходное положение. Повторите все этапы с левой ногой. Вы можете сделать это занятие немного сложнее, держа небольшой вес в руках.

7. Полумостик

Одно из самых эффективных упражнений для женщин для роста ягодиц, но трудное в выполнении, так что будьте готовы к слабым болезненным ощущениям. Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, положите руки вдоль туловища. Поставьте согнутые в коленях ноги на пол. Поднимайте ягодицы от пола до момента пока только ступни, плечи и затылок не будут касаться пола. Подняв бедра на максимальную для вас высоту сожмите ягодицы. Упражнение быстро станет очень легким, и когда это произойдет, вы можете выпрямлять одну ногу, усилив положительный эффект от тренировки.

6. Махи ногой назад

Обопритесь на колени и прямые руки. Поднимите ногу, согнутую под углом девяносто градусов от пола так, чтобы пятка находилась параллельна потолку. Когда нога и тело образуют струнку, медленно опустите ногу обратно, а затем повторите все этапы с другой ногой. Это упражнение поначалу может вызвать судорогу в ноге, поэтому не делайте его слишком резко или быстро.

5. Махи ногой вбок

Встаньте боком возле стула. Левой рукой упритесь в спинку стула. Держа спину прямой, поднимайте ногу (не сгибая колено) в сторону под углом 45 градусов. Не надо стремиться поднимать ее как можно выше, это не повысит эффективность упражнения. Опустите ногу, встаньте другим боком и повторите все этапы.

4. Находка для ленивых

На четвертом месте нашего спортивного топ-10 находится быстрое и простое решение для прокачки ягодиц. Лягте на твердую поверхность возле стены, согните ноги в коленях. Уприте стопы в стену и делайте движения, словно идете вверх-вниз. Ягодицы при этом от пола отрывайте.

3. «Пожарный гидрант»

Начните в позиции стоя на коленях, как для махов ногой назад, а затем поднимите ногу в сторону, держа ее согнутой в колене и под углом 90 градусов. Затем начните вращать ногой от бедра, делая вначале небольшие круги, а затем все более широкие. Делайте это до тех пор, как можете. Для начинающих хватит 20 секунд, по три подхода. Это хорошее упражнение для укрепление ягодичных и более мелких мышц в ногах.

2. Полный мостик

Лягте на спину, с согнутыми ногами, колени «смотрят» вверх. Положите ладони рук на землю по обе стороны от головы. Пальцы должны указывать на плечи. Начните поднимать все тело, раздвигайте ноги и руки по мере того, как бедра поднимаются вверх. Для успешного полного мостика требуется приличное количество тренировок, крепкие запястья и подвижность плеч. Упражнение не только помогает улучшить форму ягодиц, оно полезно и для ног, плеч, а также мышц живота и верхней части тела. Удерживайте позицию сколько можете: для начала хватит 30 секунд, а максимально — 3 минуты, иначе будет сильный прилив крови к голове. Затем неспешно вернитесь в исходное положение, и полежите в течение 60-90 секунд, прежде чем встать, чтобы приток крови вернулся к нормальному состоянию. Это упражнение — отличный финишер.

1. «Порхающие ноги»

Отличный способ улучшить форму живота и ягодиц, двух частей тела, которыми каждая женщина хочет похвастаться летом. Лежа на спине, поднимите ноги от земли до 45 градусов, а затем одну ногу поднимите вверх, а вторую опустите вниз и чередуйте ноги так долго, как выдержите.

Фото: lady.tochka.net