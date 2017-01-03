Как сделать города здоровее, рассказали эксперты

Правильная планировка и обустройство городов могут сделать жизнь горожан более здоровой и комфортной

Министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия опубликовало рекомендации, выполнение которых позволяют сделать городскую среду более благоприятной для здоровья людей.

Развитые капиталистические страны пошли по пути свертывания материалоемкой и энергоемкой промышленности, которая в индустриальную эпоху была основным загрязнителем окружающей среды городов. Однако после исчезновения грязных производств специалисты обратили внимание и на городскую планировку, которую можно также значительно улучшить во благо жителей.

Эксперты Министерства призвали городских менеджеров чаще консультироваться со специалистами для учета медицинских аспектов градостроительства. Среди конкретных рекомендаций: обустройство пространственной структуры, способствующей большей физической активности жителей и их неформальному общению. В частности, для здоровья горожан желательно, чтобы основные бытовые нужды удовлетворялись в зоне пешей доступности (или при использовании велосипеда). Также детям полезнее добираться на учебу пешком, чем на транспорте.

Фото: skyscrapercity.com