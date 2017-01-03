Назван продукт, который укрепит женское здоровье

Белок и полинасыщенные жиры в морепродуктах благотворно воздействуют на активную работу мозга
Регулярное употребление морепродуктов — рыбы и моллюсков может помочь женщинам дольше сохранять здоровье, установили ученые.
По данным специалистов, содержащиеся в данных продуктах белок и полинасыщенные жиры благотворно воздействуют на активную работу мозга, кроме того, фосфор, входящий в состав морепродуктов способствуют укреплению нервной системы.
Для того чтобы получить максимум пользы, достаточно употреблять пищу из морепродуктов не реже одного раза в неделю, сообщают эксперты.
Фото: dokonline.com
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Теги: морепродукты, насыщенные жиры, мозг
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