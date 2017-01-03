МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе

0

Ножницы были забыты в брюшной полости мужчины во время операции в 1998 году

15-сантиметровые ножницы долгие годы не доставляли дикомфорта мужчине и только недавно его стали беспокоить боли

Во Вьетнаме хирурги  извлекли из живота 54-летнего пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Любопытно, что 15-сантиментровые ножницы обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, которое проходил мужчина после того, как попал в дорожную аварию.  

Предполагается, что ножницы находились у него в брюшной полости с 1998 года – тогда мужчине сделали операцию также после автокатастрофы и, вероятно, медики случайно забыли там этот предмет. За годы ножницы прилипли к внутренним органал, но пациент сообщил, что все это время не чувствовал никакого дискомфорта и только недавно его начали беспокоить боли в животе, против которых обезболивающие препараты были бессильны. Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.

Ранее«Комментарии» писали о том, что хирург опроверг версию нардепа Пашинского о стрельбе.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: операция

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые

"> Чешская теннисистка пропустит три месяца после ножевого ранения

Чешская теннисистка пропустит три месяца после ножевого ранения

"> В «ДНР» арестовали известного хирурга-волонтера за «экономические преступления»

В «ДНР» арестовали известного хирурга-волонтера за «экономические преступления»

"> Топ- 10 ультрасовременных медицинских технологий (ФОТО)

Топ- 10 ультрасовременных медицинских технологий (ФОТО)

Загрузка...

Последние новости

19:06

Двое мужчин планировали повторный поджог квартиры мэра Херсона

18:26

Назван продукт, который укрепит женское здоровье

18:07

Четыре типа мужчин по их отношению к сексу выделили специалисты

18:00

У нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Сегодня откроется единственный в Запорожье McDonald&apos;s (ФОТО)

Сегодня откроется единственный в Запорожье McDonald's (ФОТО) »

Харьков

Спокойное дежурство. Пьяные за рулем и неизвестные живодеры

Спокойное дежурство. Пьяные за рулем и неизвестные живодеры »

Одесса

Морская поисковая служба спасла за год 37 человек

Морская поисковая служба спасла за год 37 человек »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.