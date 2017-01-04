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Здоровье

О состоянии здоровья больного расскажут насморк и мокрота – медики

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Чем темнее выделения, тем сложнее протекает болезнь

Присутствие насморка и мокроты, говорит о том, что организм борется с вирусом

Частыми спутниками простуды, является мокрота из легких и насморк, они могут многое рассказать о состоянии больного. Само их присутствие говорит о том, что организм борется с вирусом. К таким выводом пришли ученые из Великобритании.

Как можно определить степень заболеваемости по консистенции и цвету легочных мокрот и выделений из носа рассказали Британские медики. Если они белого цвета, то стоит обратить внимание на верхние дыхательные пути, которым затруднительно пропускать потоки воздуха, вследствие простуды или аллергии. Игнорирование данной проблемы может вызвать перегруженность пазух, что повлечет за собой еще больший воспалительный процесс.

Если выделения имеют темный цвет, то это сигнализирует о наличии в организме бактерий или вирусов. И чем они темнее, тем сложнее протекает болезнь. Такие выделения чаще всего появляются у курильщиков с длительным стажем курения. При таких симптомах следует обратиться к медикам, так как при данном процессе может понадобиться прием антибиотиков.

Отек легких может проявиться розоватыми или красными выделениями, что будет сигнализировать о наличии в них жидкости. Эта болезнь имеет длительный процесс лечения и может повлечь осложнения. Лечение в домашних условиях без квалифицированного наблюдения опасно для здоровья.

Фото: насморк-лечение.рф

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Теги: насморк, вирус

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