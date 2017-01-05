Дефицит, какого витамина в организме вызывает головные боли, выяснили специалисты

Наиболее восприимчивыми к головным болям являются мужчины в возрасте от 42 до 60 лет
Дефицит витамина D в организме, может стать причиной головной боли, которая разовьется в хроническую, выяснили ученые университета Восточной Финляндии в результате исследования.
Специалисты провели широкоспектровый анализ витамина D в крови, и выяснили, что наиболее восприимчивыми для головных болей являются мужчины в возрасте от 42 до 60 лет. У 68% из них уровень витамина D в крови ниже, чем 50, что, как правило, можно рассматривать, как дефицитный порог. Хроническая головная боль отмечалась у 250 и 2500 испытуемых. У страдающих от мигреней на хронической основе уровень витамина D в крови был значительно ниже, чем у других.
Исследователи поделили мужчин на четыре группы. Параметром измерения было количество витамина D в сыворотке крови. Как оказалось, помогали мужчинам с низким процентом фермента солнечные ванны, здоровое питание, а также отказ от вредных привычек (в особенности от потребления алкогольных напитков).
Ученые и раньше заявляли, что связь между низким уровнем витамина D и хроническими заболеваниями действительно существует, но ее еще предстоит доказать на более глубоком научном уровне.
Фото: likar.info
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Теги: витамин D, Головная боль, мигрень
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