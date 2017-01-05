Медики сообщили о взаимодействии аллергии и рака

Аллергия на микроорганизмы заставляет клетки рака размножаться с большей скоростью

Ученые активно изучают взаимодействие между аллергическими реакциями и возможным проявлением онкологии. На данный момент ученые над предложением вариантов лечения этой проблемы. Наиболее активное участие в эксперименте принимают сотрудники Европейской академии аллергии и клинической иммунологии.

Специалисты сообщили о связях между аллергическими реакциями и раком типа Th2. Глава исследовательской группы Эрика Дженсен из университета Вены утверждает, что главной проблемой в данном случае становится недостаток в крови иммуноглобулина. Она утверждает, что для получения новых идей и более эффективных методик лечения, экспертные группы свое внимание сосредоточили на принципиальном разделении аллергических реакций на группы.

После этого началось выделение именно тех, которые могли бы отразиться на проявлении онкологических недугов. Исследователи уверяют, что произошедшие исследования значительно улучшают понимание природы поведения Th2 антител, которые максимально активно развиваются внутри опухолей. Аллергия же эти микроорганизмы заставляет размножаться с еще большей скоростью, что и приводит к более быстрому ухудшению состояния пациента.

Фото: astrokot.ru