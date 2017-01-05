Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке

В период болезни у человека снижается связь между корковыми и подкорковыми областями мозга

Группа ученых из Университета Барселоны, неврологического института Монреаля и госпиталя Университета МакГилл выявили редкое заболевание под названием «музыкальная ангедония», эта болезнь вызывает у человека ненависть к музыке.

В период такой болезни у человека снижается связь между корковыми и подкорковыми областями, которые связаны с вознаграждением. Этот факт был доказан исследовательским путем.

Для эксперимента пригласили 45 испытуемых и заставили их заполнить анкеты с необходимыми вопросами. Далее подопытные были разделены на три группы и каждый из них прошел проверку внутри МРТ. Участникам была предложена игра для проверки реакции мозга на другие виды вознаграждения, после чего им дали прослушать определенные треки.

На основе полученных данных стало ясно, что люди, которые больны музыкальной ангедонией, показывают слабый результат между корковыми областями. В свою очередь у здоровых людей эта связь увеличивается, открывая новое возможности для человека.

Фото: elitefon.ru