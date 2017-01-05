Медики рассказали, что делать чтобы избежать переохлаждения

Минздрав предостерегает граждан от переохлаждения и обморожения и дабы избежать вредного воздействия низких температур на организм, необходимо придерживаться ряда советов медиков, отмечает пресс-служба ведомства.

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7 градусов уже могут вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому медики советуют:

Категорически нельзя:

- касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а, следовательно, во время работы с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки.

- употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, мешать вам уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного влияния на стенки сосудов.

Если же вредного влияния низких температур избежать не удалось, нужно оказать первую медицинскую помощь.

«Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы – восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение. Первая помощь при переохлаждении несложная – согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте. В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела», - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что при обморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей – накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное), употреблять теплые напитки. «Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, потому что это может привести к значительному углублению поражения. Обязательно пейте как можно больше жидкости – любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью», - резюмируется в сообщении.

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