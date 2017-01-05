МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Медики рассказали, что делать чтобы избежать переохлаждения

0

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре

Минздрав предостерегает граждан от переохлаждения и обморожения и дабы избежать вредного воздействия низких температур на организм, необходимо придерживаться ряда советов медиков, отмечает пресс-служба ведомства.      

 Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7 градусов уже могут вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому медики советуют:

Категорически нельзя:

- касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а, следовательно, во время работы с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки.

- употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, мешать вам уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного влияния на стенки сосудов.

Если же вредного влияния низких температур избежать не удалось, нужно оказать первую медицинскую помощь. 

«Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы – восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение. Первая помощь при переохлаждении несложная – согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте. В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела», - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что при обморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей – накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное), употреблять теплые напитки. «Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих батарей, потому что это может привести к значительному углублению поражения. Обязательно пейте как можно больше жидкости – любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью», - резюмируется в сообщении. 

Как сообщали «Комментарии», Гидрометцентр предупреждает о резком похолодание и снегопады на всей территории Украины, синоптики прогнозируют почти 30-градусные морозы.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: обморожение, переохлаждение

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Украине из-за переохлаждения и обморожений погибли 236 человек

В Украине из-за переохлаждения и обморожений погибли 236 человек

"> В Украине от переохлаждения и обморожения погибли 222 человека

В Украине от переохлаждения и обморожения погибли 222 человека

"> От переохлаждения и обморожений умерли 66 человек

От переохлаждения и обморожений умерли 66 человек

"> От переохлаждения умерли уже 32 человека

От переохлаждения умерли уже 32 человека

Загрузка...

Последние новости

18:08

Эксперты рассказали, почему не стоит воздерживаться от алкоголя в январе

18:05

В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины

17:57

Медики рассказали, что делать чтобы избежать переохлаждения

17:48

Худший клуб АПЛ уволил тренера

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

В Запорожье столкнулись маршрутка и 2 легковушки (ВИДЕО)

В Запорожье столкнулись маршрутка и 2 легковушки (ВИДЕО) »

Одесса

Убийство в Прилиманском: убийца взят под стражу

Убийство в Прилиманском: убийца взят под стражу »

Харьков

В Харьковской области рапортуют о готовности к рождественскому снегопаду

В Харьковской области рапортуют о готовности к рождественскому снегопаду »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.