Дети и депрессия

Как определить выходит ли проблема вашего ребенка за пределы заурядной печали, и что можно сделать, чтобы помочь детям справиться с депрессией.

«Все дети имеют периоды печали, - говорит детский и семейный психолог Анастасия Бирюкова, - но депрессия это нечто совсем другое. Она означает, что детям не только лишь грустно, но и то, что они находятся в состоянии очень низкого потребления энергии, а сама депрессия сохраняется в течение длительного периода времени».

Согласно оценкам экспертов 2 % детей (и от 4 до 8 % подростков) страдают от депрессии. Такое состояние наиболее часто диагностируется у подростков, но может оказывать влияние и на детей в начальной школе. В более молодом возрасте, болезнь поражает мальчиков и девочек одинаково, но в подростковом возрасте болезнь начинает затрагивать больше девочек, чем мальчиков. Данное состояние может продолжаться в зрелом возрасте – депрессия затрагивает 12 % женщин и почти 7 % мужчин.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

«Депрессия - это не временные качели настроения, – говорит психолог, - симптомы продолжаются большую часть суток, затрагивая не один день». На самом деле, депрессия поражает больше, чем просто настроение – это состояние также влияет на три другие важные области: познание, поведение и физиологию (вызывая усталость, бессонницу и физическую боль среди других симптомов). Предупредительные знаки включают в себя:

- чувство печали или раздражительность, приступы плача без видимых причин

- потеря интереса или удовольствия во время обычной деятельности

- изменение уровня активности

- возбуждение или беспокойство

- изменение аппетита и веса

- проблемы с концентрацией, принятием решений, выполнением задач и успеваемости в школе

- проблемы со сном

- негативное мышление

- чувство никчемности

- разговоры (или попытки) сбежать из дома

Когда ребенок имеет сильную депрессию, по крайней мере, пять симптомов присутствуют в течение двух недель. В связанном состоянии под названием «дистимия» присутствуют меньше симптомов, но они сохраняются в течение более длительного периода времени - по крайней мере, один год. В обоих случаях повседневная жизнь ребенка нарушается.

ПРИЧИНЫ

Многие факторы способствуют возникновению депрессии у детей. Существует генетический компонент – депрессия поражает от 20 до 50 % детей, имеющих семейную историю болезни. Дети с проблемами поведения и чувством тревоги также подвергаются более высокому риску (по данным Американской академии подростков и детской психиатрии). Кроме того, медицинская болезнь, потеря близкого человека или стресс могут привести к депрессии у детей.

ЛЕЧЕНИЕ



Детей, страдающих депрессией, как правило, лечат с помощью специальной терапии, медикаментозных препаратов, или обоими способами.

Когнитивно - поведенческая терапия и межличностная психотерапия успешно используются для лечения депрессии у детей. «Во время когнитивно - поведенческой терапии дети узнают, как их мысли влияют на то, что они чувствуют. Они учат реструктурировать свои мысли, чтобы быть более позитивными», - говорит психолог. Во время межличностной психотерапии специалист фокусируется на отношениях ребенка с членами его семьи и друзьями.

Когда ребенку назначают медикаментозное лечение - часто селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) - многие родители имеют опасения по поводу безопасности этих препаратов. В частности это касается мнения, что они увеличивают склонность ребенка к самоубийству. В самом деле, препараты включают предупреждение о суицидальных мыслях и поведении с каждым назначением антидепрессантов. По словам психолога: «Это достаточно редкое явление, которое привязано только к суицидальным наклонностям, а не фактическим попыткам самоубийства. Эксперты считают, что преимущества этих препаратов для пациентов с депрессией значительно перевешивают риски».

Психолог Анастасия Бирюкова и другие эксперты подчеркивают, что депрессия является расстройством и поддается лечению. При хорошей и постоянной поддержке семьи, лекарств и терапии дети быстро могут получить положительные изменения: «Цель состоит в том, чтобы дать детям набор навыков и инструментов, необходимые им, чтобы избежать повторения депрессии».

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